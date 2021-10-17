به گزارش خبرنگار مهر، صفر توحیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل از افزایش کمک‌های خیران به مددجویان خبر داد و اظهار کرد: با طراحی سیستم نوین بارکد اختصاصی برای پرداخت صدقات و کمک‌های نقدی خیران این میزان کمک‌های مردمی در آینده نزدیک با روندی تسهیل شده افزایش رو به رشدی خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت تسهیل کمک‌رسانی به مددجویان افزود: طراحی مجموعه سیستم‌های نوین جذب کمک‌های مردمی در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت خیران بسیار حائز اهمیت است که در این زمینه چند هدف مشخص من جمله شفاف‌سازی مبالغ و صرفه‌جویی در هزینه دنبال می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از وجود ۱۱۰ هزار مشترک صندوق صدقات در استان خبر داد و یادآور شد: برای تمامی این صندوق‌ها کد اختصاصی طراحی و تهیه شده است که با اجرای کامل این طرح قدم مؤثری را در راستای رفع مشکلات و چالش‌های کمک به مردمان نیازمند در استان را شاهد خواهیم بود.

توحیدی همچنین خاطرنشان کرد: مبالغ صندوق‌های صدقات که از این پس توسط کدها و بارکدهای اختصاصی چرخش مالی خواهند داشت بعد از جذب به حساب کمیته امداد واریز شده و به جامعه هدف ارائه خواهد شد و لازم به ذکر است که در هر یک از شهرستان‌های استان این سیستم به صورت مستقل و کاملاً حرفه‌ای فعال می‌شود.

وی ایجاد برخی قابلیت و زیرساخت‌های الکترونیکی برای افزایش کمک‌های مردمی را یادآور شد و عنوان کرد: ایجاد سامانه پیامکی، تولید شماره کارت‌های مجازی و تعریف بارکد صندوق صدقات از جمله این اقدامات است که زمینه افزایش کمک‌های مردمی را فراهم کرده است.

حسین دشتی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان نیز در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت تبیین آثار و برکات کمک به نیازمندان اظهار کرد: نهادهای حمایتی استان در راستای کمک‌رسانی به مددجویان و اغناسازی این افراد در جوامع هدف گام‌های مؤثری برداشته‌اند که طراحی چنین سیستم‌های نوینی یکی از این اقدامات مثمر به ثمر بوده است.

وی استفاده از ظرفیت مؤسسه‌های خیریه را جز واجبات دانست و تصریح کرد: کمک‌های نقدی و غیرنقدی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل در طول یک سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است که سعی بر بوده تا با جذب حداکثری خیران و استفاده از ظرفیت بهزیستی و مراکز نیکوکاری این میزان را به رشد بی‌سابقه خود برسانیم.

در پایان این نشست با حضور مسئولان استانی از سیستم نوین کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بارکد پرداخت صدقه رونمایی شد.