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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

توانمندسازی شهروندان اولویت اصلی پلیس فتا است

توانمندسازی شهروندان اولویت اصلی پلیس فتا است

اهواز- رئیس پلیس فتای استان خوزستان گفت: هدف پلیس فتا تنها مقابله با مجرمان نیست بلکه توانمندسازی شهروندان اولویت اصلی ما در حوزه امنیت سایبری است.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته انتظامی و آغاز ششمین پویش سراسری خرید امن، کارشناسان پلیس فتای استان خوزستان با برپایی میز خدمت در مصلی بزرگ نماز جمعه اهواز، به ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌های سایبری به شهروندان پرداختند.

سرهنگ حجت‌اله بهمنی در حاشیه این میز خدمت در گفتگویی با تأکید بر اهمیت تعامل مستقیم با مردم اظهار کرد: در هفته انتظامی تلاش کردیم با حضور مستقیم در تجمعات مردمی، خدمات تخصصی و مشاوره‌های سایبری را به سهولت در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهیم.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر نمازگزاران از این میز خدمت افزود: کارشناسان پلیس فتا در این حضور میدانی، پاسخگوی پرسش‌های شهروندان پیرامون تهدیدات روز فضای مجازی از قبیل فیشینگ و کلاهبرداری‌های آنلاین بودند و راهکارهای عملی برای صیانت از اطلاعات شخصی و دارایی‌های مالی ارائه دادند.

رئیس پلیس فتای استان خوزستان با بیان اینکه توزیع بروشورها و محتواهای آموزشی نیز در دستور کار قرار داشت، ادامه داد: حضور پلیس در تجمعات مردمی نمادی از تعامل دوجانبه برای تحقق امنیت پایدار است و امنیت سایبری یک مأموریت جمعی محسوب می‌شود که پلیس فتا همواره برای مقابله با چالش‌های نوین در کنار مردم ایستاده است.

کد مطلب 6965232

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