نظام مهارتی بیشترین آسیب را از کرونا متحمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود عندلیب روز یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان یزد ۱۰ آموزشکده فنی و حرفه ای مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: سه مرکز در یزد، یک مرکز در ابرکوه، یک مرکز در بافق، یک مرکز در اردکان، دو مرکز در میبد و یک مرکز در تفت در حال فعالیت هستند.

وی با اشاره به گستردگی خوب آموزشکده های فنی و حرفه ای در سطح استان یزد، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار دانشجو در این آموزشکده ها مشغول به تحصیل هستند که ۴ هزار و ۴۵۰ نفر از این تعداد را دختران تشکیل می‌دهند.

عندلیب با اشاره به پیشینه شکل گیری دانشگاه فنی و حرفه ای یزد بیان کرد: راه اندازی آموزشکده های فنی و حرفه ای در سایر مناطق استان، وابسته به تقاضا و استقبال دانشجویان است که در حال حاضر تقاضای جدی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد ادامه داد: در سطح کشور ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای خالی است که البته در استان یزد در شرایط بهتری نسبت به سایر استانها قرار داریم.

عندلیب با تاکید بر اینکه ویژگی تحصیل در این دانشگاه، آموزش مهارت و ارتباط دانشجویان با صنعت است و تقریباً تمام دانشجویان فارغ التحصیل از این دانشگاه در رشته های مرتبط مشغول به کار می شوند، افزود: در حال پیگیری برای ایجاد سه مرکز رشد در استان یزد هستیم که این مراکز، ایده های دانشجویان را به بهترین نحو به سمت صنایع هدایت می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته، آموزش ها به صورت مجازی برگزار شده است، اظهار داشت: بیشترین ضرر در حوزه آموزش های دانشگاه را نظام مهارتی متحمل شده زیرا دانشجو نیاز به کار عملی و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات مرتبط دارد.

عندلیب در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری رویداد ملی استارتاپ ترمه خبر داد و بیان کرد: این رویداد از ۲۲ تا ۲۶ آبان ماه در یزد برگزار می شود و تاکنون نیز ۴۵ ایده پرداز، ایده های خود را برای هنر اصیل یزدی ارائه کرده اند.

وی با بیان اینکه این رویداد، ارتباط تولیدکنندگان را با بازار فروش از طریق ایده های مختلف برقرار می کند، افزود: هنر دستی ترمه اکنون در شرایط خوبی قرار ندارد و باید احیا شود و در کنار آن، ترمه صنعتی یا ماشینی نیز با ایده های ایده پردازان رونق می گیرد.

عندلیب یادآور شد: در حاشیه برگزاری استارتاپ، نمایشگاهی نیز از ۲۲ آبان ماه در دانشکده فنی شهید صدوقی یزد برگزار می شود.