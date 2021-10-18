نخستین شیرخوارگاه گلستان با همت خیران ورزشی و هنری ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رنجی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: نخستین شیرخوارگاه در گلستان با همت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران کشور ساخته می شود.

قائم مقام مدیرکل بهزیستی استان گلستان افزود: زمین این شیرخوارگاه توسط خیر خانم امیرلطیفی به مساحت ۸۰۸ مترمربع به بهزیستی استان اهدا شد.

طبق گفته وی شیرخوارگاه در گلستان وجود داشت اما ساختمان آن مختص این کار نبوده است.

رنجی تصریح کرد: شیرخوارگاه علی بن ابی طالب (ع) از سال ۹۷ کلنگ زنی شده و هزینه ساخت ساختمان شیرخوارگاه را پهلوان رسول خادم و بازیگر محبوب کشور پرویز پرستویی بر عهده گرفتند.

قائم مقام مدیرکل بهزیستی استان گلستان با بیان اینکه ورزشکاران و هنرمندان به عنوان الگو نقش زیادی در فرهنگ‌سازی برای انجام کارهای خیر دارند افزود: حضور ورزشکاران و چهره های برجسته سبب می‌شود تا افرادی که ممکن است نسبت به وجود افراد نیازمند در جامعه بی‌تفاوت باشند، تشویق شوند و در کمک به دیگران شریک شوند.

رنجی با اشاره به اینکه هزینه نهایی ساخت این شیرخوارگاه حدود ۱۱ میلیارد ۸۷۰ میلیون ریال برآورد می شود، گفت: این شیرخوارگاه پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصدی داشته که امیدواریم با تامین تجهیزات تا نیمه اول سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: باید به سمتی برویم که از ظرفیت و پتانسیل ورزشکاران و هنرمندان مشهور برای تشویق مردم به کارهای خیر استفاده کنیم، فعالیت‌های خیرخواهانه توسط اشخاص مشهور سبب می‌شود جامعه بیدار شود و افرادی که از این افرد الگو می‌گیرند، به دیگران هم فکر کنند و باعث همه گیری کار خیر شود.