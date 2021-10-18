تاثیر خلق آثار جذاب رسانه ای در تشویق مردم به واکسیناسیون

به گزارش خبرنگار مهر؛ بیژن سلیمانپور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان که در محل سالن کرامت استانداری قم برگزار شد بیان کرد: لازم است همه رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی متولی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی نقش بسیار زیاد واکسیناسیون در مقابله با ویروس کرونا را برای مردم به خوبی تبیین کنند

وی افزود: لازم است برای تشویق هرچه بیشتر اقشار مختلف به سمت واکسیناسیون در استان قم، نقش مؤثر آن در کاهش آمار ابتلاء به ویروس کرونا در این استان برای مردم تبیین شود و با بیان روشن و تولید آثار رسانه‌ای جذاب پیرامون نقش واکسیناسیون در کاهش چشمگیر آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از کرونا در قم، عامل مؤثری برای تشویق به واکسن زدن در میان کسانی است که تاکنون این کار را انجام ندادند.

به گفته این مسئول؛ بسیاری از کشورها با واکسیناسیون توانسته‌اند مرگ ناشی از کرونا را به صفر برسانند و واکسیناسیون عاملی مؤثر برای مقابله با موج‌های بعدی این ویروس است و همه باید برای مواجهه با موج‌های بعدی کرونا آماده باشیم.

سلیمان‌پور با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم عنوان کرد: ویروس کرونا بسیار خطرناک است و باید برای مقابله با موج‌های احتمالی بعدی آن اقدام‌های جدی صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات واکسن هراسان اشاره و گفت: من اگر در قم خدمت نمی‌کردم باور نداشتم صدای مخالفت با واکسن توسط عده‌ای در این استان شنیده شود؛ وقتی علمای اعلام بر واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید دارند، مخالفت بر این امور چه توجیهی دارد.

به گفته وی؛ نمی‌شود دین را بر اساس ذهن خود تفسیر کرد، حفظ سلامت مردم و جلوگیری از تحریف دین اقدامی ضروری است و باید از هرگونه دوقطبی سازی میان دین و علم پرهیز کرد.

وی در پایان بر تسریع در روند واکسیناسیون اشاره و بیان کرد: لازم است روند واکسیناسیون در استان مطابق برنامه‌ریزی تدوین شده صورت گرفته و نظارت مؤثر بر حسن اجرای آن، انجام شود..