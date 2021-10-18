یزدانی: امیدوارم شما را در میادین جهانی و المپیک ببینم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، حسن یزدانی با حضور در اردوی کشتی‌گیران نونهال گفت: زیاد اهل صحبت کردم نیستم اما به شما می گویم وقتی اینجا آمده اید قدر خودتان را بدانید و وقت خود را بیهوده هدر ندهید.

وی ادامه داد: مهمترین و بهترین مسئله این است که از این اردو نهایت استفاده را ببرید و بدانید بهترین سن یادگیری برای کشتی همین سن است. هرچیزی که الان یاد بگیرید می‌توانید از آن به خوبی در مسابقات خود استفاده کنید.

قهرمان المپیک و جهان تصریح کرد: از مربیانی که در اردو حضور دارند بهترین استفاده را داشته باشید. و مورد بعدی این که اخلاق مدار باشید و احترام مربیان خود را نگاه دارید. تا در یک جو بسیار خوب تمرینات خود را به همراه مربیان انجام بدید و از حضور در خانه کشتی لذت ببرید. امیدوارم که در رقابت‌های جهانی و المپیک شما را ببینم.

امیرحسین زارع دارنده مدال برنز المپیک و مدال طلای جهان نیز گفت: خوشحالم در میان شما هستم، فدراسیون فرصت مناسبی را برای ایجاد انگیزه برای شما فراهم کرده و شما نیز تلاش کنید از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببرید.

وی خاطرنشان کرد: اگر تمرین و ممارست داشته باشید و به خدا توکل کنید می‌توانید در سنین جوانی به بالاترین درجات افتخار برسید.