واکسیناسیون ۶۴ درصدی دانش آموزان بهارستانی

به گزارش خبرنگا ر مهر، هادی تمهیدی عصر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا استان تهران اظها ر داشت: تاکنون ۶۴ درصد دانش آموزان بهارستانی واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند.

وی افزود: در شهرستان بهارستان بیش از ۴۷ هزار دانش آموز مشمول دریافت واکسن کرونا هستند.

فرماندار بهارستان اظهار داشت: تا کنون بیش از ۳۰ هزار دانش آموز بهارستانی معادل ۶۴ درصد واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

تمهیدی تصریح کرد: امیدوار هستیم ظرف چند روز آینده تمامی دانش آموزان با دریافت واکسن کرونا در برابر این ویروس منحوس واکسینه شوند.