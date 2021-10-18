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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۹:۰۸

فرماندار بهارستان خبر داد؛

واکسیناسیون ۶۴ درصدی دانش آموزان بهارستانی

واکسیناسیون ۶۴ درصدی دانش آموزان بهارستانی

تهران- فرماندار بهارستان گفت: ۶۴ درصد از دانش آموزان بهارستانی واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگا ر مهر، هادی تمهیدی عصر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا استان تهران اظها ر داشت: تاکنون ۶۴ درصد دانش آموزان بهارستانی واکسن کووید ۱۹ را دریافت کرده اند.

وی افزود: در شهرستان بهارستان بیش از ۴۷ هزار دانش آموز مشمول دریافت واکسن کرونا هستند.

فرماندار بهارستان اظهار داشت: تا کنون بیش از ۳۰ هزار دانش آموز بهارستانی معادل ۶۴ درصد واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

تمهیدی تصریح کرد: امیدوار هستیم ظرف چند روز آینده تمامی دانش آموزان با دریافت واکسن کرونا در برابر این ویروس منحوس واکسینه شوند.

کد مطلب 5330713

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