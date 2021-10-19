توسعه جشنواره محلی ورزش در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و هشتمین نشست هم اندیشی و تبادل تجربه مدیران ورزش شهرداری‌های کلانشهرهای کشور به میزبانی سازمان ورزش شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست، امین توکلی زاده معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ظرفیت‌های خوبی برای توسعه ورزش شهروندی در کلانشهرها وجود دارد، گفت: یکی از این ظرفیت‌های مهم همراهی وزیر ورزش و جوانان با مدیران ورزش کلانشهرها است که با توجه به حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت، می‌توان موضوعات مختلف ورزش شهروندی را از طریق دولت نیز دنبال کرد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها در ادوار گذشته توجه زیادی به کالبد شهر کردند و اکنون باید با روح شهر توجه دوچندان کرد، افزود: جان شهرهای ما به خطر افتاده و آسیب‌های اجتماعی امروز در شهر به دلیل کم توجهی به روح شهر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

توکلی زاده با اشاره اکنون بیش از ۲۱ هزار معتاد متجاهر در تهران داریم که آسیب بسیار جدی است و باید کارهای فرهنگی و ایجابی در این زمینه انجام داد، گفت: ورزش بهترین حوزه برای توقف چرخه آسیب‌های اجتماعی است و هرچه در ورزش هزینه شود اسراف نیست و سرمایه گذاری است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اظهار داشت: امر به ورزش امر به معروف است و باید نامحدود توسعه یابد. در ابزارهای فرهنگی، دنبال موضوعات پر مخاطب و پر اثر هستیم و ورزش، بی حد و حصر اثر و مخاطب دارد. باید به رشته‌های جدید با مخاطب جدید توجه بیشتری در ورزش کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه محله محوری، رویکرد جدی در فعالیت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی بوده و ورزش یکی از مهمترین حوزه‌ها در تحقق محله محوری است، گفت: ورزش از ابتدای انقلاب جایگاه ویژه در مسجد داشته است که باید توجه جدی به آن شود. کارها در شهرداری از جمله ورزش باید مسجد محور شود و با جشنواره و مسابقه می‌توانیم جایگاه ورزش را در شهرها قوام بخشیم.

توکلی زاده با بیان اینکه بنا داریم جشنواره‌های محلی ورزشی را توسعه دهیم، افزود: حدود ۳ ماه دیگر سالگرد شهید سلیمانی است و باید در حوزه ورزش برنامه جدی داشته باشیم. سازمان ورزش شهرداری تهران اقدامات مختلفی را در این حوزه شروع کرده که لازم است در سایر کلانشهرها نیز دنبال شود.

امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران نیز در این نشست گزارشی از فعالیت‌های توسعه ورزش همگانی در پایتخت ارائه داد و گفت: در اجرای سیاست‌های معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، توجه به ظرفیت‌های ورزش محلات پایتخت به طور جدی دنبال می‌شود. معاونین اجتماعی فرهنگی و رؤسای ادارات ورزش ۱۹ شهرداری کلانشهرهای کشور نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و تجربیات خود در حوزه ورزش شهروندی پرداختند.