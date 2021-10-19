۱۸۵۸ پرونده تخلف برای واحدهای نانوایی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بابایی در گفتگوی خبری در خصوص وضعیت نانوایی‌های استان اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۵۳ مورد بازرسی از واحدهای پخت نان در استان انجام و یک هزار و ۸۵۸ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تشکیل شد که جهت رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۴ و یا با مراجعه حضوری به واحد ستاد خبری سازمان در ارومیه و ادارات صمت شهرستان‌های با ما در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اظهار کرد: هم اکنون در استان ۴ هزار و ۸۴۲ واحد نانوایی مشغول فعالیت می‌باشند که آرد مورد نیاز این واحدها به ۲ روش یارانه‌ای یک و یارانه‌ای ۲ تأمین و توزیع می‌شود و سرانه آرد مصرفی حسب نیاز مناطق مختلف در استان متفاوت است.

بابایی گفت: هم اکنون در استان ۴ هزار و ۸۴۲ واحد نانوایی مشغول فعالیت می‌باشند که آرد مورد نیاز این واحدها به ۲ روش یارانه‌ای یک و یارانه‌ای ۲ تأمین و توزیع می‌شود و سرانه آرد مصرفی حسب نیاز مناطق مختلف در استان متفاوت است.

وی افزود: سهمیه آرد نانوایان در استان متناسب با پراکندگی واحدهای پخت نان و سرانه تعیین شده تأمین می‌شود و به طور میانگین سرانه آرد مصرفی استان ماهانه برای هرنفر تقریباً ۹.۵ کیلو گرم در ماه می‌باشد و تخصیص آرد شهرستان‌ها و بخش‌های روستایی استان نیز متناسب با آمار جمعیت آن شهرستان و یا بخش تأمین و بین نانوایان مستقر و فعال توزیع می‌شود.

بابایی خاطرنشان کرد: نانوایان باید مطابق قانون نظام صنفی آرد دریافتی را در همان شهرستان و یا بخش پخت و توزیع کنند و این واحدها حق فروش آرد را ندارند و ملزم به پخت سهمیه تحویلی می‌باشند و باید در زمان مشخص شده از سوی اتحادیه‌های نانوایی اقدام به پخت و در زمان مقرر به کار خود پایان دهند.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت نان در استان در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان که متشکل از ادارات و اتحادیه‌های استانی به ریاست معاون محترم استاندار مصوب و جهت اجرا به اتحادیه‌های نانوایان و جهت نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت ابلاغ می‌شود.

بابایی اضافه کرد: همچنین در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان که در محل استانداری آذربایجان غربی تشکیل شد مصوب شد جهت ترمیم سهمیه آرد مورد نیاز شهرستان‌ها ۵۰۰ تن آرد ترمیمی با در خواست و تأیید فرمانداران در اختیار شهرستان‌ها قرار گیرد.