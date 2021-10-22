فرشاد سعیدی سرمربی تیم والیبال هورسان رامسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آغاز لیگ برتر گفت: هر ۱۴ تیم حاضر در مسابقات در یک سطح قرار دارند به همین دلیل سخت ترین لیگ را در پیش خواهیم داشت چرا که تیم ضعیفی وجود ندارد و هر ۱۴ تیم دیدگاهشان حضور در مرحله پلی آف می باشد. به همین دلیل کار نه تنها برای تیم هورسان بلکه برای سایر تیم‌ها سخت است.

سرمربی تیم والیبال هورسان رامسر درباره بازی روزیکشنبه تیمش مقابل شهرداری ورامین گفت: ورامین در ۱۰ سال اخیر همیشه جزو تیم‌های برتر مسابقات بوده است و دیدگاهش حضور در جمع ۴ تیم است. ورامینی‌ها سابقه خوبی در مسابقات لیگ برتر دارند. بازی نخست نیز برای هر تیمی سخت است چرا که شناخت تاکتیکی از یکدیگر نداریم.

وی افزود: سال گذشته حدود ۵ تیم هدفشان بقا در لیگ بود اما امسال چنین تیمی وجود ندارد و همه برای حضور در مرحله پلی آف تلاش می‌کنند که این کار را به مراتب سخت‌تر می‌کند.

سعیدی در ادامه درباره برگزاری دو دیدار در هفته نیز اظهار داشت: سال گذشته مسابقات متمرکز برگزار می‌شد. در سال‌های قبل نیز حداقل پس از برگزاری دو دیدار در یک هفته، هفته بعد یک بازی انجام می‌شد و تیم‌ها استراحت داشتند اما نمی‌دانم چرا امسال برنامه ریزی به گونه‌ای است که تمام هفته‌ها باید دو بازی برگزار شود؟ این شرایط برای تیم‌های شهرستانی دو سفره سخت است. امیدوارم فشار بازی‌ها منجر به آسیب دیدگی بازیکنان نشود.

وی در پایان درباره تک بازی برگزار شدن فینال نیز گفت: احتمالا باید بازی فینال در یک شهر بی طرف و متمرکز باشد که در این صورت مشکلی پیش نخواهد آمد اما اگر بخواهند در شهری برگزار کنند که به نفع تیم خاصی باشد قطعا مشکل آفرین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر والیبال از روز یکشنبه آغاز می‌شود و تیم هورسان رامسر در بازی نخست خود مقابل تیم شهرداری ورامین قرار خواهد گرفت.

برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال

یکشنبه دوم آبان‌ماه - ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – آذرباتری ارومیه

شهرداری ارومیه – راه‌یاب ملل مریوان

فولاد مبارکه سپاهان – مس رفسنجان

لبنیات هراز آمل – پاس گرگان

سایپا تهران – پیکان تهران

شهرداری ورامین – هورسان رامسر

شهداب یزد – شهرداری گنبد