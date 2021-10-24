به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید شامگاه امروز یکشنبه در ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد که طی آن تیم رئال مادرید موفق شد ۲ بر یک میزبان خود را شکست دهد.

در این دیدار که بدون حضور لیونل مسی هم جذابیت های خاص خودش را داشت شاگردان آنجلوتی نمایش بهتر و کم اشتباه تری داشتند و در نیمه اول موفق شدند با گل دیوید آلابا حریف خود را شکست دهند.

در نیمه دوم رونالد کومان با به میدان فرستادن کوتینیو تلاش کرد روند هجومی بارسلونا را بهتر کند اما این تیم نتوانست موقعیت جدی را روی دروازه حریف ایجاد کند.

با رفتن بازی به وقت های اضافه هیجان بازی چند برابر شد و در حالی که بارسلونا برای رسیدن به گل تلاش می کرد این رئال مادرید بود که در سومن دقیقه وقت اضافه روی یک ضد حمله توانست توسط لوکاس واسکز به گل دوم دست پیدا کند.

هر چند بارسلونا در دقیقه 97 موفق شد یکی از گل های خورده را توسط سرخیو آگوئرو جبران کند اما دیگر فرصتی برای جبران گل دوم باقی نمانده بود تا بارسلونا در خانه خود برابر رقیب دیرینه شکست را پذیرا شود.