به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی سند الزامات سامانه‌های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه شاد را با هدف افزایش پایداری و تداوم خدمات رسانی شبکه آموزشی دانش آموزی (شاد) به عنوان بخشی از زیست بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور، تصویب کرده است.

در این سند اتخاذ تمهیداتی به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

در این راستا جلسات کمیته نظارت و راهبری شاد در مرکز ملی فضای مجازی و با حضور وزیر آموزش و پرورش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران تشکیل خواهد شد.

وزارت آموزش و پرورش نیز موظف به ارائه گزارش فصلی از عملکرد کمیته نظارت و راهبری شاد به شورایعالی فضای مجازی شده است.

وزارت آموزش و پرورش با هدف فرهنگسازی و ارتقای مستمر سواد مجازی معلمان و دانش آموزان باید تمهیدات لازم را برای استمرار فعالیت سامانه شاد به عنوان بخشی از آموزش و پرورش مجازی در دوره همه گیری کرونا و پساکرونا در چارچوب محیط صیانت شده مجازی ذیل این وزارتخانه، اتخاذ کند.

تقویت واحد سازمانی مربوط برای اعمال حاکمیت و مدیریت سامانه شاد و تعیین و معرفی رسمی نماینده تام الاختیار وزیر آموزش و پرورش برای راهبری و اعمال حکمرانی در سامانه شاد ظرف مدت یک ماه از دیگر وظایف وزارت آموزش و پرورش است.

ارائه خدمات با کیفیت آموزشی و پژوهشی پایه رایگان (طبق برنامه رسمی مصوب) به جامعه هدف (دانش آموزان و فرهنگیان) و تنظیم گری و صدور مجوز ارائه خدمات ارزش افزوده آموزش و پرورش مجازی برای بخش دولتی و غیردولتی در قبال اخذ هزینه متعارف از کاربران با نظارت وزارت آموزش و پرورش ظرف مدت یک ماه به این وزارتخانه محول شده است.

در همین حال در این سند بر توسعه ویژگی‌ها و امکانات مربوط به سیستم مدیریت یادگیری (LMS )و سیستم‌های نظارت و ارزشیابی در سامانه شاد، متناسب با نیازمندی‌های مقاطع مختلف تحصیلی از قبیل بهبود برنامه‌های پرورشی، بازی وارسازی، برنامه‌های تولید و ویرایش محتوا، برگزاری کلاس‌های مجازی همزمان دوسویه و چند نفره، تعریف دوره‌های آموزشی و تقویم آموزشی با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی ظرف مدت سه ماه تاکید شده است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا باید ظرف مدت دو ماه تاییدیه امنیت سامانه شاد در زمینه احراز هویت و آزمون‌های نفوذ و پایداری خدمت را صادر کند.

همچنین کلیه محتوای سامانه شاد به عنوان بخشی از آرشیو دیجیتال نظام آموزش رسمی کشور باید به صورت مستمر ذخیره سازی شود.

تعریف ردیف مشخص در قانون بودجه سنواتی کشور ذیل بودجه وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش مجازی، به سازمان برنامه و بودجه کشور تکلیف شده است.

اختصاص کمک مالی یا تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای تأمین تجهیزات و ابزار دسترسی لازم برای معلمان و دانش آموزان کمتر برخوردار در چارچوب طرح‌های مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی نیز به سازمان برنامه و بودجه محول شده است.

دسترسی به سامانه شاد برای معلمان و دانش آموزان تا پایان همه گیری کرونا رایگان است و تأمین هزینه ترافیک شاد بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.