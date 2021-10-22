به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی استاندار اردبیل در جریان بازدید رئیس جمهور از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارزشمند این مجموعه در جهت تولید محصولات کشاورزی با کیفیت اشاره کرد و گفت: استاندار اردبیل گفت: ۵۰۰ هزار هکتار از ار اضی شهرک گلخانه‌ای پارس آباد به سرمایه گذاران واگذار شده که برای تکمیل به ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

این شهرک گلخانه‌ای به مساحت یک هزار و ۶۰۰ هکتاری در منطقه مغان احداث شده و با توجه به خاک حاصل خیز و هوای مطلوب شهرستان پارس آباد از کی از قطب‌های محصولات گلخانه‌ای کشور محسوب می‌شود.

وی آغاز عملیات اجرایی این شهرک گلخانه‌ای را سال ۱۳۹۶ اعلام کرد و افزود: در صورت تکمیل و افزایش امکانات این مجموعه می‌توان به ظرفیت تولیدات کشاورزی استان ۲۰ درصد اضافه کرد.

استاندار اردبیل از واگذاری ۵۰۰ هکتار از این شهرک گلخانه‌ای به بخش خصوصی سخن گفت و بیان کرد: با توجه به خاک حاصل خیز و هوای مطلوب شهرستان پارس آباد این شهرک در صورت تکمیل و تأمین اعتبار لازم انقلابی در محصولات کشاورزی استان ایجاد خواهد کرد.

عاملی عمده مشکل این شهرک را کمبود امکانات در زمینه انرژِی برق و گاز عنوان کرد و گفت: نیازمند کمک دولت در تأمین اعتبار ۶ هزار میلیارد ریالی جهت افزایش امکانات این مجموعه هستیم.

وی رشد عملکرد احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای در استان اردبیل را بیش از ۱۰۰۰ درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم با مساعدت دولت سیزدهم بتوان سطح احداث این گلخانه را افزایش و زمینه صادرات محصولات کشاورزی را در این مجموعه افزایش داد.