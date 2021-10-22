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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۲۰

رئیس جمهور از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان بازدید کرد

رئیس جمهور از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان بازدید کرد

پارس آباد - رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان سفر خود به استان اردبیل از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی استاندار اردبیل در جریان بازدید رئیس جمهور از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارزشمند این مجموعه در جهت تولید محصولات کشاورزی با کیفیت اشاره کرد و گفت: استاندار اردبیل گفت: ۵۰۰ هزار هکتار از ار اضی شهرک گلخانه‌ای پارس آباد به سرمایه گذاران واگذار شده که برای تکمیل به ۶ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

این شهرک گلخانه‌ای به مساحت یک هزار و ۶۰۰ هکتاری در منطقه مغان احداث شده و با توجه به خاک حاصل خیز و هوای مطلوب شهرستان پارس آباد از کی از قطب‌های محصولات گلخانه‌ای کشور محسوب می‌شود.

وی آغاز عملیات اجرایی این شهرک گلخانه‌ای را سال ۱۳۹۶ اعلام کرد و افزود: در صورت تکمیل و افزایش امکانات این مجموعه می‌توان به ظرفیت تولیدات کشاورزی استان ۲۰ درصد اضافه کرد.

استاندار اردبیل از واگذاری ۵۰۰ هکتار از این شهرک گلخانه‌ای به بخش خصوصی سخن گفت و بیان کرد: با توجه به خاک حاصل خیز و هوای مطلوب شهرستان پارس آباد این شهرک در صورت تکمیل و تأمین اعتبار لازم انقلابی در محصولات کشاورزی استان ایجاد خواهد کرد.

عاملی عمده مشکل این شهرک را کمبود امکانات در زمینه انرژِی برق و گاز عنوان کرد و گفت: نیازمند کمک دولت در تأمین اعتبار ۶ هزار میلیارد ریالی جهت افزایش امکانات این مجموعه هستیم.

وی رشد عملکرد احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای در استان اردبیل را بیش از ۱۰۰۰ درصد اعلام کرد و گفت: امیدواریم با مساعدت دولت سیزدهم بتوان سطح احداث این گلخانه را افزایش و زمینه صادرات محصولات کشاورزی را در این مجموعه افزایش داد.

کد مطلب 5333378

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