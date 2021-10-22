به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم پنجشنبه شب با حضور مردم، و جمع کثیری از اهالی قلم، شعراء، و ادیبان، اولین مراسم بزرگداشت علمدار راستگو در تالار مجنون چاه ورز بر گزار شد.

حجت الاسلام احمد عدالتی امام جمعه موقت شهر چاه ورز اظهار کرد: چهل روز است از نگاه پاک پدری استوار، استادی فرهیخته، وصفا بخش مجالس قرآنی و محافل دینی محروم گشته ایم که نام نیکش را برای همیشه گرامی میداریم.

در ادامه احمد اکبرپور نویسنده نامی ادبیات کودک نیز اظهار داشت: بعضی افراد با مرگشان تمام نمی شوند بلکه شروع می شوند که علمدار راستگو از آن دسته افراد است.

وی خاطر نشان کرد: روح این گونه افراد چنان اتمسفری دارد که فرهیختگان زیادی را دور هم جمع می کند و این نشان از ترکیب آسمانی و زمینی بودن و قدرت ادبی زنده یاد راستگو است.

در ادامه راشد انصاری نویسنده و شاعر طنز پرداز جنوب کشور اظهار داشت: خوشا به حال علمدار راستگو که این همه عاشق و دوستدار دارد، و با آسمانی شدن این عارف نامی، نام و یادش تکریم شد و باید به مسئولینی که حضور نیافتند و از گفتن حتی یک پیام تسلیت خشک و خالی هم برای خانواده وی دریغ ورزید، انتقاد کرد.

انصاری گریزی به عالم سیاست زد و گفت: در هر کشوری چند درصد مردم سیاسیون آن را می شناسند خیل کم است، اما حافظ، سعدی، خیام، و دیگر شاعران و نویسندگان تا قیام قیامت ماندگار خواهند بود.

خالو راشد در پایان توصیه کرد: فرزندانتان را از طفولیت به خواندن ادبیات و قصه آشنا کنید تا قدرت تخیل شان افزایش یابد.

در پایان این آیین، از کتاب علمدار سخن رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علمدار راستگو در سال ۱۳۲۵ در چاهورز، و در خانواده ای فقیر متولد شد.

زنده یاد راستگو، در سن ۷۵ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.