اولین شهیده مدافع سلامت نهاوند آسمانی شد

علی احسان خیشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همسر این شهیده نیز از مدافعان سلامت شهرستان نهاوند است، اظهار کرد: مرحومه آمنه سلگی، بهورز خانه بهداشت روستای شهرک سلگی از توابع بخش خزل نهاوند و از بهورزان باسابقه مر کز بهداشت بعد از سال‌ها خدمت صادقانه به علت ابتلاء به بیماری کرونا جان باخت.

وی بابیان اینکه این شهیده دارای ۲ فرزند و دارای ۲۶ سال سابقه خدمت صادقانه است، افزود: شهادت این بانوی شهیده در این روزهای مبارزه با بیماری منحوس کرونا، همه ما را ناراحت و قلب ما را به درد آورد و موجب تأثر و ناراحتی کادر درمان شهرستان شد.

وی افزود: روز جمعه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰ طبق وصیتش در زادگاهش روستای شهرک سلگی تشییع و به خاک سپرده می‌شود.