مجوز استفاده از آب سد نمرود برای گرمسار صادر شد

اردشیر مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیگیری رفع مشکلات آبی حوزه آبریز شمال شهرستان گرمسار، بیان کرد: مجوز استفاده از ظرفیت سد نمرود جهت افزایش یک متر مکعبی دبی آب حبله رود در فصل کشت پاییزه اخذ شد.

وی توضیح داد: به دنبال گلایه متعدد کشاورزان شهرستان‌های گرمسار، آرادان و ایوانکی بابت کاهش آب رودخانه حبله رود در فصل کشت، با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز استفاده از ظرفیت این سد اخذ شده تا شاهد کاهش مشکلات باشیم.

این عضو خانه ملت با بیان اینکه دبی آب رودخانه حبله رود برای استفاده در فصل کشت پاییزه از ۳.۵ متر مکعب به ۴.۵ متر مکعب افزایش یافت، گفت: این موضوع شاید بتواند بخشی از دغدغه‌های مردم گرمسار را حل کند.

مطهری همچنین بیان کرد: مبلغ هفت میلیارد ریال اعتبار نیز برای بهسازی و مرمت کانال‌های آب در گرمسار و آرادان اخذ شده است.

به گزارش مهر، خشکسالی، کم آبی و برداشت از سرچشمه‌های بالا دست یکی از مشکلات و دغدغه‌های مهم در شهرستان‌های گرمسار و آرادان به خصوص در حوزه کشاورزی است که ارتزاق بسیاری از مردم و دامداران به آن بستگی دارد.