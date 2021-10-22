اسکار دانشجویی برندگانش را شناخت/اصغر فرهادی از اهداکنندگان جایزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چهل و هشتمین دوره اسکار دانشجویی اسامی ۱۷ برنده امسال خود را از میان گروهی متشکل از ۱۴۰۴ نفر اعلام کرد. ۲۱۰ نفر از این افراد از کالج‌های آمریکایی و بقیه از ۱۲۶ دانشگاه و کالج خارج از آمریکا معرفی شده بودند.

پاتریسیا کاردوسو، کری فوکوناگا، اسپایک لی، پاتریشیا ریگن و رابرت زمکیس از جمله افرادی هستند که قبلاً برنده این جایزه شدند و بعد جایگاه امروز خود را به دست آوردند.

جوایز طلایی، نقره‌ای و برنز این دوره در هفت گروه اهدا می‌شود و کارگردان‌هایی چون پیت داکتر (سازنده انیمیشن‌های «روح» و «دورن بیرون»)، اصغر فرهادی (سازنده «قهرمان» و «فروشنده»)، ماریل هلر (سازنده «یک روز زیبا در محله») و نانفو وانگ (سازنده «با همان نفس «و «ملت بچه») جوایز را به برندگان اهدا می‌کنند.

برندگان جوایز آکادمی دانشجویی به این ترتیب مجوز ورود در رقابت اسکار را در بخش بهترین انیمیشن کوتاه، بهترین فیلم کوتاه و بهترین مستند کوتاه دریافت می‌کنند.

برخی از مهمترین جوایز این دوره اسکار دانشجویی به این شرح است:

امسال در بخش بهترین فیلم تجربی / آلترناتیو «سرما زده شدن» از دانشگاه آیووا موفق به کسب جایزه طلا شد.

در بخش بهترین انیمیشن آمریکایی نیز «فراموش نشدنی» از دانشگاه کالیفرنیا جایزه طلا را برد و جایزه طلای بهترین انیمیشن بین‌المللی به فیلمی از فرانسه با عنوان «کفش‌های لویی» رسید.

جایزه طلای بهترین مستند آمریکایی به «وقتی آنها رفته‌اند» از دانشگاه برکلی رسید و در بخش بین‌الملل مستند «چرا برای من نماندی؟» از هلند جایزه طلا را برد.

بهترین فیلم داستانی آمریکایی نیز «وقتی خورشید غروب می‌کند» از دانشگاه چپمن بود که جایزه طلا را از آن خود کرد و در بخش بین‌المللی نیز فیلمی از آلمان با عنوان «تالا ویزیون» این موفقیت را کسب کرد.