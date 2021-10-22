آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد پیام نور از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی افزود: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور با سیستم منعطف آموزشی، بهترین و با کیفیت ترین خدمات آموزشی را متناسب با نیازهای اقشار مختلف متقاضیان ادامه تحصیل ارائه می‌کند.

وی با عنوان اینکه انتخاب دانشگاه پیام نور توسط متقاضیان افتخاری بزرگ است، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور این انتخاب نو دانشجویان این دانشگاه را ارج نهاده و ضمن غنی سازی بسترهای لازم، بهترین خدمات را در دسترس آنها قرار خواهد داد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از هفته آینده آغاز می‌شود.

وی با عنوان اینکه زمان دقیق ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد طی اطلاعیه‌های بعدی از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و یا پرتال دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir به اطلاع پذیرفته شدگان می‌رسد، یادآور شد: تمام پذیرفته شدگان باید برای ثبت نام غیرحضوری در مهلت مقرر به سیستم گلستان مراجعه کرده و پس از بارگذاری مدارک مورد نیاز، از نحوه انتخاب واحد آگاهی یابند.