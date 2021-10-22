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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۴

معاون آموزشی دانشگاه خبر داد؛

آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد پیام نور از هفته آینده

آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان ارشد پیام نور از هفته آینده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی افزود: دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور با سیستم منعطف آموزشی، بهترین و با کیفیت ترین خدمات آموزشی را متناسب با نیازهای اقشار مختلف متقاضیان ادامه تحصیل ارائه می‌کند.

وی با عنوان اینکه انتخاب دانشگاه پیام نور توسط متقاضیان افتخاری بزرگ است، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور این انتخاب نو دانشجویان این دانشگاه را ارج نهاده و ضمن غنی سازی بسترهای لازم، بهترین خدمات را در دسترس آنها قرار خواهد داد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از هفته آینده آغاز می‌شود.

وی با عنوان اینکه زمان دقیق ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد طی اطلاعیه‌های بعدی از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و یا پرتال دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir به اطلاع پذیرفته شدگان می‌رسد، یادآور شد: تمام پذیرفته شدگان باید برای ثبت نام غیرحضوری در مهلت مقرر به سیستم گلستان مراجعه کرده و پس از بارگذاری مدارک مورد نیاز، از نحوه انتخاب واحد آگاهی یابند.

کد مطلب 5333482
زهرا سیفی

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    نظرات

    • مریم IR ۰۵:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام تکمیل ظرفیت یا براساس سوابق تحصیلی چه میشه ماجاماندیم

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