به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات متمرکز کشوری راگبی از ۱۴ تا ۱۷ مهرماه با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف کشور و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان در این شهر برگزار شد.

این رقابت‌ها در سه بخش راگبی ساحلی، بزرگسالان و جوانان برگزار شد و ورزشکاران در مجموع ۳۶ مسابقه برای کسب عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

کنگره ۶۰ قهرمدر بخش راگبی ساحلی، تیم کنگره ۶۰ عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم مازندران در جایگاه دوم ایستاد و تیم دهیاری کلاسنگیان زنجان با کسب مقام سوم، نماینده میزبان را در جمع تیم‌های برتر این بخش قرار داد.

در این بخش، ۶ مسابقه برگزار شد و تیم‌های شرکت‌کننده برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر رفتند

در رده بزرگسالان، تیم شیراز با عملکرد خود عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد و تیم قم در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین تیم‌های تهران کلاب و کنگره ۶۰ به‌صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در این رده، ۲۴ مسابقه برگزار شد که بیشترین سهم از مجموع دیدارهای این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

ر بخش جوانان نیز تیم شیراز عنوان قهرمانی را به دست آورد، تیم کرمانشاه نایب‌قهرمان شد و تیم‌های قم و دهیاری کلاسنگیان زنجان به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در این بخش، ۶ مسابقه برگزار شد و تیم زنجان با کسب دومین مقام سوم خود در این دوره از مسابقات، حضور موفقی در رقابت‌های کشوری راگبی به ثبت رساند.

این رقابت‌ها علاوه بر معرفی تیم‌های برتر، در چارچوب ارزیابی عملکرد ورزشکاران و شناسایی استعدادهای برتر راگبی کشور برای حضور در ترکیب تیم ملی و آماده‌سازی جهت اعزام به رقابت‌های سال آینده برگزار شد.

میزبانی زنجان از مسابقات متمرکز کشوری راگبی با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان، فرصتی برای حضور تیم‌های استان‌های مختلف در رقابت‌های ملی فراهم کرد.

در پایان این دوره از مسابقات، تیم دهیاری کلاسنگیان زنجان در دو بخش ساحلی و جوانان به مقام سوم رسید و تیم شیراز نیز با کسب عنوان قهرمانی در بخش‌های بزرگسالان و جوانان، از تیم‌های موفق این رقابت‌ها بود.