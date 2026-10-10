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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۷

فرماندار دشتی: نقش دامپزشکی در سلامت مردم نباید نادیده گرفته شود

فرماندار دشتی: نقش دامپزشکی در سلامت مردم نباید نادیده گرفته شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: کارکنان دامپزشکی در گمنامی و با وجود کمبود امکانات و منابع انسانی، مأموریت‌های گسترده‌ای را برای حفظ سلامت جامعه و خدمت‌رسانی به مردم انجام می‌دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در بازدید از اداره دامپزشکی شهرستان دشتی اظهار کرد: نقش دامپزشکی در سلامت جامعه بسیار پررنگ است و نباید خدمات و تلاش‌های این مجموعه در حوزه‌های مختلف نادیده گرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت خدمات دامپزشکی در حوزه دام، طیور و آبزیان افزود: بخش قابل توجهی از اقدامات این مجموعه به‌صورت گمنام انجام می‌شود، در حالی که این خدمات نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی و روانی جامعه و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی دارند.

فرماندار دشتی با تأکید بر آثار روانی و اقتصادی خدمات دامپزشکی در جامعه ادامه داد: با توجه به گستردگی مأموریت‌ها و محدودیت نیروی انسانی، تقویت این مجموعه و توجه بیشتر به نیازهای آن ضروری است.

فرماندار دشتی: نقش دامپزشکی در سلامت مردم نباید نادیده گرفته شود

مقاتلی با قدردانی از تلاش کارکنان دامپزشکی شهرستان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود کارکنان این مجموعه با سعه صدر و رویکرد مسئولانه، پیگیری امور و مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند.

کد مطلب 6973037

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