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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

پوتین خطاب به ترامپ: توافق با ایران ضروری است

پوتین خطاب به ترامپ: توافق با ایران ضروری است

رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود بر ضرورت دستیابی به توافق با ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که ولادیمیر پوتین در جریان گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر این نکته تصریح کرده که گزینه های سیاسی در روند مربوط به ایران هنوز پا بر جا است.

پوتین اضافه کرد که دستیابی به توافق همچنان ممکن و ضروری است.

اوشاکوف بیان کرد: پوتین به ترامپ ابلاغ کرد که اوکراین روند مذاکراتی در خصوص بحران این کشور را از طریق انجام حملات حین انتخابات مجلس دومای روسیه از بین برد.

پوتین همچنین در خصوص اقدامات تلافی جویانه مسکو علیه کی یف با ترامپ صحبت کرد.

ترامپ نیز گفت که این پیام ها را به هیئت مذاکره کننده اوکراینی در میامی آمریکا ابلاغ می کند.

کد مطلب 6973034

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    • م‌ف IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
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