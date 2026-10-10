واژگونی لندکروز در محور کاشان - نطنز یک فوتی و یک مصدوم داشت

محمد سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۶:۱۵ صبح امروز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لندکروز در کیلومتر ۵۲ محور کاشان - نطنز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو تیم عملیاتی و امدادونجات به همراه تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نطنز با اشاره به جزئیات امدادرسانی تصریح کرد: این سانحه رانندگی در مجموع ۲ حادثه‌دیده داشت که متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و یک مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و رهاسازی، توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شد.