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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۹

واژگونی لندکروز در محور کاشان - نطنز یک فوتی و یک مصدوم داشت

واژگونی لندکروز در محور کاشان - نطنز یک فوتی و یک مصدوم داشت

اصفهان - رئیس جمعیت هلال‌احمر نطنز از واژگونی یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز در محور کاشان - نطنز با یک کشته و یک مصدوم خبر داد.

محمد سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۰۶:۱۵ صبح امروز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری تویوتا لندکروز در کیلومتر ۵۲ محور کاشان - نطنز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو تیم عملیاتی و امدادونجات به همراه تجهیزات لازم به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نطنز با اشاره به جزئیات امدادرسانی تصریح کرد: این سانحه رانندگی در مجموع ۲ حادثه‌دیده داشت که متأسفانه یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد و یک مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و رهاسازی، توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شد.

کد مطلب 6973038

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