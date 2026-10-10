امنیت و وحدت مردم نباید قربانی اقدامات تروریستی شود

عبدالنبی کرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با محکومیت اقدام تروریستی منجر به شهادت نصرت افتخاری، اظهار کرد: درگذشت این بانوی خدمتگزار موجب اندوه مردم استان شده است و یاد و خاطره خدمات او در مسیر خدمت به مردم باقی خواهد ماند.

سرطایفه کرد تمین با اشاره به مسئولیت‌پذیری و خدمات دکتر افتخاری افزود: هدف قرار دادن نیروهای خدمتگزار، اقدامی غیرانسانی است که نه‌تنها به تضعیف اراده مردم منجر نمی‌شود، بلکه عزم آنان را برای مقابله با ناامنی و حفظ آرامش جامعه تقویت می‌کند.

تأکید بر همبستگی اقوام و طوایف

سرطایفه کرد تمین با محکومیت اقدامات گروهک تروریستی جیش‌الظلم بیان کرد: چنین حوادثی نشان می‌دهد که حفظ امنیت و آرامش جامعه نیازمند هوشیاری و همراهی همه مردم است و نباید اجازه داد اقدامات خشونت‌آمیز به روابط دوستانه و برادرانه میان اقوام و طوایف آسیب بزند.

کرد ادامه داد: مردم سیستان‌وبلوچستان همواره با تکیه بر همدلی و همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و تقویت این پیوندها، نقش مهمی در مقابله با تفرقه و حفظ ثبات اجتماعی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و تقویت وحدت اجتماعی گفت: در شرایطی که امنیت و همبستگی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد، همه باید با مسئولیت‌پذیری و پرهیز از رفتارهای تفرقه‌انگیز، برای صیانت از آرامش مردم تلاش کنند.

سرطایفه کرد تمین در پایان، شهادت نصرت افتخاری را به فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان، خانواده این شهیده، همکاران وی و مردم استان تسلیت گفت و برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.