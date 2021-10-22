مدارس نیمه کاره حوزه علمیه در شأن همدان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی در مراسم بزرگداشت و تقدیر از فعالان و خیرین حوزه علمیه استان، با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) در رابطه با برخورد مردم با همنوعان خود، اظهار داشت: زمانی که جمعی از اصحاب، از توجه بازاریان نسبت به نماز و روزه سخن می‌گفتند، امام صادق (ع) در رابطه با میزان توجه آنها به حال یکدیگر پرس و جو کردند که جواب آنها منفی بود.

امام جمعه همدان با بیان اینکه شیطان از انسان کافر بخشنده، بیشتر از مؤمن بخیل واهمه دارد، مطرح کرد: مؤمن بخیل مریضی دارد که باعث می‌شود تا به جهنم برود و به همین دلیل است که شیطان نسبت به آنها نگرانی ندارد.

وی با بیان اینکه در استان همدان برخی ساختمان‌های مدارس حوزه علمیه نزدیک به ده سال نیمه کاره مانده است، مطرح کرد: وضعیت فعلی مدارس علمیه استان در شأن همدان، به عنوان دارالمومنین و دارالمجاهدین نیست.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به اینکه بازاریان همدان از قدیم الایام اهل خیر بودند، خاطر نشان کرد: در دیداری که به محضر حضرت آیت الله جوادی آملی رسیدیم، ایشان فرمودند «همه باید خوب باشند، اما همدان متفاوت است و وظیفه آنها است که خوب‌تر باشند».

وی یادآور شد: بار اولی که بنده خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدم، ایشان فراوان از مردم همدان تعریف کردند و البته واقعاً هم همین طور است و اصل تدین در این شهر وجود دارد.

شعبانی با طرح این سوال که چگونه می‌شود در همدان با وجود این همه انسان اهل خیر و متدین، ساختمان حوزه‌ها نیمه کاره باقی بماند، اظهار داشت: در کنار وضعیت مدارس، طلاب ما نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه انسان به خاطر وضعیت زندگی برخی طلاب تأسف می‌خورد، مطرح کرد: شاید برخی مردم باور نکنند که یک طلبه متأهل که دارای فرزند است، ماهی ۸۰۰ تومان دریافتی داشته باشد، البته این مطالب از ترس آنکه به عزت طلاب آسیب بخورد کمتر گفته شده است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه در بسیاری از استان‌ها اقدامات خوبی در راستای ایجاد منابع پایدار و یا ساخت مصلی‌ها و ساختمان مدارس با همکاری مسئولان انجام شده است، گفت: چرا در مناطق دیگر این اتفاقات مشکلی ندارد اما در استان همدان مدیران عدم انجام آن را به مشکل قانونی گره می‌زنند، چگونه در مناطق دیگر مشکل ندارد اما در همدان مشکل پیدا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه حوزه متعلق به حضرت ولی عصر (عج) است، گفت: صاحب اصلی حوزه حضرت حجت (عج) است و خود آن را اداره خواهد کرد، اما خوب است که ما نیز نقشی در آن داشته باشیم و حضرت (عج) توسط من و شما اینجا را حفظ کند.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به مدرسه قرآنی امام حسین (ع) که در یک مدرسه استیجاری آموزش و پرورش فعالیت می‌کند، مطرح کرد: هر کدام از شما بزرگان استان یک ماشین آجر و یا سیمان برای ساخت ساختمان این مدرسه کمک کند، قطعاً این طلاب نیز دارای ساختمان و مدرسه خواهند بود.