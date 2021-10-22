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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۵

مدیرکل هواشناسی البرز خبر داد؛

احتمال یخبندان سطح جاده‌ها در ارتفاعات البرز

احتمال یخبندان سطح جاده‌ها در ارتفاعات البرز

کرج - مدیرکل هواشناسی البرز گفت: در ارتفاعات استان احتمال بروز مه رقیق و یخبندان سطح جاده وجود دارد.

آرش بهارونداحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به پیش‌بینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از جوی پایدار و ماندگاری هوای سرد در منطقه البرز مرکزی است.

وی ادامه داد: به موجب آن در ارتفاعات مه رقیق، یخبندان سطح جاده و با توجه به ماندگاری دمای کمینه زیر ۵ درجه سانتی‌گراد در ارتفاعات استان هرگونه عملیات بتن‌ریزی در این مناطق مطابق با آئین‌نامه بتن با مخاطره یخ‌زدگی همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابری بوده و از عصر افزایش موقت آلاینده‌ها صورت می‌گیرد، تصریح کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۱۹ درجه سانتی‌گراد و کمترین دمای هوا ۵ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۶ متر بر ثانیه است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌های هواشناسی، فردا آسمان البرز صاف همراه با وزش باد و شب رشد ابر است و هوا نیز در بعضی ساعات ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بهارونداحمدی به پیش‌بینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۶ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه باد ۷ متر بر ثانیه است.

کد مطلب 5333504

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