به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فاینورد هلند روز گذشته در مسابقات لیگ کنفرانس اروپا موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ تیم یونین برلین را از پیش رو بردارد. علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی فاینورد گل نخست تیمش را در این مسابقه به ثمر رساند.

جهانبخش بعد از این بازی گفت: از پیروزی در این مسابقه خوشحالیم. بازی هایی که عصر برگزار می شود، برای ما خوب است. می دانستیم که بازی سختی پیش رو داریم. به خوبی برای مسابقه تمرکز کردیم. موقعیت های زیادی به دست آوردیم و با کمی شانس بیشتر، می توانستیم گل های دیگری به ثمر برسانیم. این اتفاق رخ نداد اما برای کسب سه امتیاز کافی بود.

وی ادامه داد: بازی هایی که عصر برگزار می شود، با مسابقات بعدازظهر متفاوت است. حتی در لیگ اردوویسه. صادقانه بگویم برای من بازی کردن در عصر بهتر است.

جهانبخش در خصوص گلزنی اش در این مسابقه تاکید کرد: در تعدادی از مسابقات گذشته یک مقدار خوشحال نبودم. تلاش می کردم بازیکن مهم و تاثیرگذاری باشم اما نتوانستم. امشب (پنجشنبه شب) این کار را انجام دادم. از اینکه بازیکن مهمی بودم و گل زدم خوشحالم. برای چیزی که به خاطرش اینجا هستم یعنی گل و پاس های گل بیشتر تلاش می کنم.

بازیکن ایرانی فاینورد تصریح کرد: در دو سال گذشته بازی های زیادی انجام نداده بودم. در حال حاضر هر سه روز یک بار بازی می کنم و همینطور بازی های ملی هم هست. استراحت زیادی نداشته ام اما از اینکه می توانم بازی های زیادی انجام بدهم خوشحالم.

جهانبخش در پایان گفت: این سومین ماهی است که در فاینورد هستم و تلاش می کنم بهترین عملکرد را برای باشگاه و هواداران داشته باشم. برای من این هواداران بهترین هواداران هلند هستند. آنها در هر مسابقه پشت ما هستند و این احساس خوبی به ما می دهد.