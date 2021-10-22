طرح رتبه بندی جایگاه و کرامت معلمان و فرهنگیان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای آموزش استان گیلان با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به موضوع آموزش و پرورش، اظهار کرد: جای امیدواری است که کمیسیون آموزش مجلس حساسیت بالایی نسبت به مسائل این حوزه دارد.

وی با اشاره به اینکه توجه به حوزه آموزش و پرورش سرمایه گذاری برای ساختن آینده بهتر برای کشور است، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های در آموزش و پرورش تعیین تکلیف نیروها فعال در این حوزه و طرح رتبه بندی معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با بیان اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس باید به این بخش توجه کند، ادامه داد: فرهنگیان با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه هستند که همراهی این کمیسیون بسیار امیدوار کننده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات به وجود آمده با شیوع ویروس کرونا در امر آموزش، تصریح کرد: باید در دوران پسا کرونا مشکلات فرهنگیان بررسی و واکاوی شود زیرا در این مدت این قشر تلاش و مجاهدت فراوانی انجام داده‌اند.

رحمتی به طرح رتبه بندی معلمان اشاره و با بیان اینکه این طرح را تنها در حوزه‌های مالی و پرداختی نمی‌توان ارزیابی کرد، اضافه کرد: اجرای این طرح سبب ارتقای جایگاه فرهنگیان و معلمان شده و ارزش و کرامت آنها را حفظ می‌کند.

کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در دانشگاه فرهنگیان

در ادامه این جلسه رئیس دانشگاه فرهنگیان استان گیلان با اشاره به تحصیل پنج هزار و ۷۱۳ دانشجو در این دانشگاه، گفت: سه هزار و ۲۵۰ نفر نیز در پردیس امام علی (ع) تحصیل می‌کنند.

صفری با اشاره به کمبود امکانات و تجهیزات و زیرساخت، افزود: امکانات پردیس امام علی (ع) حتی به اندازه یک مدرسه نیست و در این دانشگاه با مشکلات زیادی رو به رو هستیم.

وی همچنین به کمبود نیروی انسانی در دانشگاه فرهنگیان اشاره تصریح کرد: نگاه‌ها به دانشگاه فرهنگیان با توجه به حجم بالای ورودی دانشجویان آن بسیار ضعیف است.

صفری با اشاره به کمبود رشته‌های دانشگاهی در دانشگاه فرهنگیان استان گیلان، افزود: این موضوع سبب شده تا حدود هزار و ۵۰۰ دانشجوی گیلانی در استان‌های همجوار تحصیل کنند.