بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز یکشنبه و تا روز چهارشنبه برای همه نقاط استان افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه و گاهی نسبتاً شدید لحظهای پیشبینی میشود.
وی گفت: طی امروزوفردا باتوجهبه تراکم ابرها در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در مناطق شرقی احتمال رخداد بارشهای خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی، از امروز تا روز سهشنبه ماندگاری توده هوای گرم را بر روی جو منطقه خواهیم داشت و کماکان صرفهجویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.
نظر شما