به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم نوریمقدم اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دستهجمعی در دریاچه مادر تویسرکان ماموران انتظامی مستقر در محل بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: ماموران پس از حضور در محل و انجام بررسیهای اولیه دریافتند تعدادی از جوانان و نوجوانان با یکدیگر درگیر شدهاند که با اقدام بهموقع عوامل گشت انتظامی سه نفر از طرفین درگیری دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان ادامه داد: در بازرسی از افراد دستگیرشده چند قبضه سلاح سرد کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی با دستور قضائی روانه زندان شدند.
سرهنگ نوریمقدم با تاکید بر اینکه برهمزدن نظم و آرامش شهروندان در پارکها و تفرجگاهها خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز فرماندهی انتظامی است و پلیس با هوشیاری و اقتدار اجازه جولان به برهمزنندگان نظم عمومی بهویژه اراذل و اوباش، نخواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: با افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی را به مخاطره بیندازند قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
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