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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

دستگیری ۳ نفر از عوامل اصلی نزاع دسته‌جمعی در تویسرکان

دستگیری ۳ نفر از عوامل اصلی نزاع دسته‌جمعی در تویسرکان

همدان- فرمانده انتظامی تویسرکان از دستگیری سه نفر از عوامل اصلی نزاع و درگیری دسته‌جمعی در منطقه تفریحی «دریاچه مادر» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم نوری‌مقدم اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در دریاچه مادر تویسرکان ماموران انتظامی مستقر در محل بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های اولیه دریافتند تعدادی از جوانان و نوجوانان با یکدیگر درگیر شده‌اند که با اقدام به‌موقع عوامل گشت انتظامی سه نفر از طرفین درگیری دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان ادامه داد: در بازرسی از افراد دستگیرشده چند قبضه سلاح سرد کشف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی با دستور قضائی روانه زندان شدند.

سرهنگ نوری‌مقدم با تاکید بر اینکه برهم‌زدن نظم و آرامش شهروندان در پارک‌ها و تفرجگاه‌ها خط قرمز پلیس است، تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز فرماندهی انتظامی است و پلیس با هوشیاری و اقتدار اجازه جولان به برهم‌زنندگان نظم عمومی به‌ویژه اراذل و اوباش، نخواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: با افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی را به مخاطره بیندازند قاطعانه و بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6924822

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