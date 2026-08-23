به گزارش خبرنگار مهر، درخشش اللهیار صیادمنش در ترکیب لخ پوزنان باعث شده استفاده از این مهاجم ایرانی به عنوان یک گزینه متفاوت در خط حمله تیم لهستانی مورد توجه کارشناسان فوتبال این کشور قرار بگیرد.

رسانه «WTK Na Gorąco» نوشت: صیادمنش در غیاب میکائل ایشاک به اجبار در پست مهاجم به میدان رفت، اما عملکرد او این پرسش را ایجاد کرده که آیا سرمربی لخ پوزنان می‌تواند در برخی مسابقات از این بازیکن به عنوان یک مهاجم سریع و متفاوت استفاده کند یا خیر.

کارشناسان فوتبال لهستان معتقدند سرعت و توانایی صیادمنش در استفاده از فضاهای پشت خط دفاع می‌تواند در دیدارهای اروپایی به لخ پوزنان کمک کند؛ به‌خصوص مقابل تیم‌هایی که فوتبال باز ارائه می‌دهند و برای در اختیار گرفتن جریان بازی پیش می‌روند.

با توجه به حضور احتمالی تیم‌هایی مانند میلان، یوونتوس، اندرلخت، بنفیکا، بایرلورکوزن و کریستال پالاس در مسیر رقابت‌های اروپایی، استفاده از مهاجمی که بتواند از فضای پشت مدافعان بهره ببرد، می‌تواند یک سلاح تاکتیکی برای لخ پوزنان باشد.

با این حال، شرایط در لیگ لهستان متفاوت است و برخی تیم‌ها با دفاع فشرده و عقب‌نشینی کامل بازی می‌کنند. در چنین مسابقاتی، لخ پوزنان به مهاجمی با ویژگی‌های متفاوت نیاز خواهد داشت و به همین دلیل حضور همزمان گزینه‌هایی مانند صیادمنش و ایشاک می‌تواند دست نیلس فردریکسن را برای تغییر سیستم و سبک بازی بازتر کند.