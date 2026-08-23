به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محمدیمهر ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تقدیر از حضور مستمر خبرنگاران در پوشش وقایع و حوادث سالهای اخیر بهویژه در ۲ سال گذشته و شرایط خاص ایام خرداد، «جنگ رمضان» و کودتای دیماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: همدان در ارزیابی معاونت راهبردی قوه قضائیه براساس ۱۶۰ تا ۱۷۰ شاخص در سال ۱۴۰۴ رتبه سوم کشوری را به دست آورده است.
وی افزود: این دستاورد با عملکرد مجموعههای تابعه اعم از سازمان بازرسی، ادارهکل زندانها، ثبت اسناد، پزشکی قانونی، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح حاصل شده و استان را از رتبههای انتهایی سالهای گذشته به جایگاه فعلی رسانده است.
محمدیمهر با ارائه آمار مقایسهای سال ۱۴۰۴ گفت: ابتدای سال ۶۹ هزار و ۱۲۳ فقره پرونده در استان وجود داشت و با ورودی ۱۲۹ هزار و ۳۸۸ فقره پرونده مواجه شدیم و در همین مدت ۱۲۹ هزار و ۴۰۶ فقره پرونده مختومه شد که عملکرد مثبت ۱۸ هزار و ۶۰۴ فقرهای را رقم زد.
مدیرکل دادگستری استان همدان عنوان کرد: این اقدامات موجب شد موجودی پروندههای پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۰ هزار و ۴۶۶ فقره برسد که بیانگر کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندهها است.
وی همچنین از عملکرد پنجماهه اخیر خبر داد و گفت: در پنج ماه امسال ۱۶ هزار و ۱۷۷ فقره پرونده وارد و ۱۲ هزار و ۲۲۴ فقره مختومه شده که عملکرد مثبت ۳ هزار و ۵۱۷ فقره را در پی داشته است.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به رشد کمی و کیفی دادرسیهای برخط بیان کرد: تعداد دادرسیهای علنی برخط از ۶۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۴۵۹ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
محمدی مهر ادامه داد: همچنین در بخش ارجاع الکترونیک کارشناسی این شاخص از ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۷۴ درصد در سال ۱۴۰۴ ارتقا یافته و هدفگذاری امسال عبور از ۸۵ تا ۹۰ درصد است تا هرگونه شائبه و تبعیض در ارجاع پروندهها به کارشناسان خاص برطرف شود.
وی ابلاغهای الکترونیک از طریق سامانه ثنا را ۹۷ درصد اعلام کرد و افزود: تنها ۳ درصد ابلاغها به شیوه سنتی صورت میگیرد و میانگین زمان رسیدگی به پروندهها از بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ روز به ۸۱ روز کاهش یافته که هدف نهایی ما رسیدن به ۶۰ روز است.
محمدیمهر خاطرنشان کرد: در حوزه اتقان آرا نیز ۹۱ درصد آرای صادره بدون اعتراض باقی مانده و تنها ۹ درصد مورد اعتراض قرار گرفتهاند که از این میزان نیز ۸۴ درصد آرا تایید شده است.
رئیسکل دادگستری استان همدان با اشاره به تقدیر از مدیرکل زندانهای استان بهعنوان مدیر برتر کشور گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۰ درصد جلسات مربوط به زندانیان بهصورت الکترونیکی برگزار شد و تنها ۱۰ درصد اعزام به دادگاه داشتیم و همچنین ۷ هزار و ۹۵۵ زندانی به مرخصی اعزام و قضات استان ۴ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید از زندانها انجام دادند.
وی به فعالیت کمیسیون عفو استان اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۰۶ جلسه برگزار و ۲ هزار و ۹۰ درخواست بررسی شد که ۴۲۰ نفر مشمول عفو موردی و یک هزار و ۷۳۹ نفر مشمول عفو معیاری شدند و در مجموع ۲ هزار و ۱۵۹ نفر از این تسهیلات بهرهمند شدند و در ۵ ماهه نخست امسال نیز ۳۳ جلسه تشکیل و ۵۸۵ درخواست مددجویان بررسی شده است.
محمدی مهر از احداث ۶ دادسرا و یک مجتمع قضایی در شهرستانهای ملایر، نهاوند، تویسرکان، کبودرآهنگ، بهار و اسدآباد با مساحت ۱۷ هزار مترمربع خبر داد که عملیات اجرایی آنها آغاز شده و بخشی از آنها در سال آینده افتتاح میشود.
وی در پایان با اشاره به تداوم ملاقاتهای مردمی روزهای دوشنبه و حضور مستمر قضات در میز خدمت نماز جمعه که بهطور میانگین ۷۰ تا ۸۰ مراجعهکننده در هر هفته دارد، تصریح کرد: اولویت اصلی ما تکریم مردم و پاسخگویی بیواسطه است و از تمامی خبرنگاران میخواهم با اطلاعرسانی دقیق راهکارهای اصلاحی را برای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد دهند.
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