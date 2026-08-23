به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی «حکیم هزاره» به مناسبت روز همدان با حضور علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حمزه امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان، اسفندیار خزائی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان و جمعی از مدیران و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد.

این جشنواره از یکم تا ۶ شهریورماه در محوطه آرامگاه بوعلی‌سینا برپا است و در آن ظرفیت‌ها محصولات و فرآورده‌های گیاهان دارویی و توانمندی‌های فعالان این حوزه به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی با حضور استادان برجسته حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است که به‌صورت روزانه برگزار می‌شود.

این کارگاه‌ها با هدف معرفی آخرین دستاوردهای علمی، انتقال دانش تخصصی و ارتقای آگاهی علاقه‌مندان درباره گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی پیش‌بینی شده است.

اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان نیز با برپایی غرفه‌ای در این نمایشگاه بذور گیاهان دارویی مرتعی ویژه استان را معرفی می‌کند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی «حکیم هزاره» با برگزاری در جوار آرامگاه حکیم ابوعلی‌سینا زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های استان همدان در حوزه گیاهان دارویی و ترویج فرهنگ استفاده علمی و اصولی از این ظرفیت طبیعی و دانش‌بنیان فراهم کرده است.