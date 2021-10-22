بدعهدی دولت در تسویه مطالبات تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد

هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از بدقولی دستگاه‌های مسئول در انجام تعهدات خود، گفت: سال گذشته یکی از شرکت‌های تولید کننده ما تعهد داشته که ۴ میلیون تن شیرخشک تولید کند و آن را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار دهد.

وی با بیان اینکه شرکت مذکور به تعهد خود تمام و کمال عمل کرده است، افزود: متأسفانه سازمان غذا و دارو فقط ۴٠ درصد مطالبات این شرکت را پرداخت کرده و طی یکسال گذشته ۶٠ درصد این مطالبات پرداخت نشده و تلاش‌های ما برای حل این مسأله بی نتیجه مانده است.

تحویل زاده با اشاره به اینکه طی این مدت سازمان غذا و دارو عنوان می‌کند که برای تسویه بدهی این شرکت پول ندارد، افزود: شرکت تولیدکننده نیز از نظر نقدینگی دچار مشکل شده است.

تحویل زاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مواد اولیه شیرخشک نوزاد نیز همچنان از لحاظ تعیین نوع ارز بلاتکلیف مانده است، مانده و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است، گفت: اقدامات دستگاه مسئول در این زمینه بسیار کند است و واردکنندگان حتی نمی‌توانند کالای خود را به گمرک اظهار کنند چرا که این کالا باید با ارز ۴٢٠٠ تومانی ترخیص شود (با توجه به قیمت گذاری دستوری شیرخشک نوزاد) و اگر تولیدکنندگان هم اکنون آن را به گمرک اظهار کنند ناچار به ترخیص با ارز نیمایی (با قیمت ۵ برابر بیشتر) است.

وی تاکید کرد: بنابراین کالا وارد گمرکات شده اما امکان اظهار آن به گمرک وجود ندارد.

این فعال صنفی تصریح کرد: ادامه این روند در ماه‌های آینده کشور را در تولید شیرخشک نوزاد دچار چالش جدی خواهد کرد.