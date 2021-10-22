مصوبه ۵۰ میلیاردی گردنه شهرپیر سریع تر اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا دروندپور در خطبه‌های امروز نماز عبادی سیاسی جمعه سی ام مهر ماه شهرستان زرین دشت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده معظم شهیدسلیمانی که فرمودند «رفع تحریم دست دشمن است اماخنثی کردن تحریم دست ما است»، اظهار کرد: دولت در این زمینه یک وظیفه مهم دارد و آن اقدام و تلاش حداکثری برای خنثی سازی تحریم است.

وی با تاکید بر آغاز فعالیت‌های دولت جدید تصریح کرد: دولت در گام نخست باید چند مسئله اساسی را در اولویت کار خودش قرار دهد.

امام جمعه زرین دشت بیان کرد: اولویت اول کشور اعتماد نکردن به‌دشمن است که باید به‌عنوان یک راهبرد دائمی مدّنظر دولتمردان دولت مردمی و انقلابی باشد.

دروند پور لازمه رونق تولید در کشور را اعتماد و اتکاء به‌ظرفیتهای داخل کشور دانست و خاطرنشان ساخت: وحدت و انسجام بین قوا و فرماندهی واحد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی راهگشای مسائل خرد و کلان کشور است.

خطیب نماز جمعه شهرستان زرین دشت در ادامه بیان کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور و هیأت دولت می‌تواند آثار پرخیر و برکتی در جهت شناخت و بررسی ظرفیت‌های موجود در هر استانی را به دنبال داشته باشد.

او تصریح کرد: مصوباتی که در هر استانی به تصویب می‌رسد باید با تأمین اعتبار وارد فاز اجرا شود.

حجت الاسلام دروند پور در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبه جدی مردم زرین دشت برای حذف گردنه حادثه خیز شهرپیر - حاجی آباد گریزی زد و گفت: مردم این شهرستان انتظار داشتند که در سفر رئیس جمهور به فارس برای حذف این محور که مطالبه جدی آنان بود مصوبه‌ای تخصیص داده شود که نشد.

رئیس ستاد نماز جمعه شهرستان زرین دشت ضمن قدردانی از تلاش‌های نماینده مردم داراب و زرین دشت در پیگیری اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای حذف گردنه از طریق وزیر راه و شهرسازی و اعتبار ۲۰ میلیاردی راهداری عنوان کرد: مردم انتظار دارند هر چه سریع‌تر این مصوبات وارد فاز اجرایی شود.

او در بخش پایانی خطبه‌های خود به مشکلات حوزه درمان این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: استقرار متخصصین، تهیه دستگاه مامو گرافی و رادیو لوژی دیجیتال یا DDR از نیازهای درمانی این شهرستان است که می‌طلبد خیرین و دانشگاه علوم پزشکی در رفع این نقیصه تلاش کنند.