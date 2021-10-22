راه حل توطئه های دشمنان وحدت در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر طزری در خطبه‌های نمازجمعه این هفته ورامین ضمن سفارش خود و دیگر نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و همچنین ضمن تبریک فرارسیدن میلاد میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفرصادق (ع) اظهار کرد: میلاد این دو نور الهی را به حضرت ولیعصر (عج) و مقام معظم رهبری و شما نمازگزاران تبریک عرض می‌کنم، خداوند پیامبر را فرستاد تا اولاً عقل، این نعمت بزرگ الهی را که زیر خروارها خرافات و اوهام و تقلید از گذشتگان دفن بود را خارج و سپس مردم را به خداوند و توحید دعوت کند و آنها را در مسیر پر پیچ و خم دنیا به سلامت عبور دهد، هر کس پذیرفت و همراه شد نجات یافت و هرکس پشت کرد هلاک شد.

وی گفت: وجود پیامبر و اهل بیت زمانی برای ما مبارک است که بتوانیم به دستورات و فرمایشات آنان عمل کنیم والا صرف این‌که پیامبر را فقط دوست بداریم دردی از ما دوا نخواهد کرد، نزدیک و دور بودن ما از پیامبر بستگی به مقدار اطاعت کردن و تبعیت کردن ما از این بزرگواران است.

امام جمعه خیرآباد با بیان اینکه یکی از لوازم پویا شدن اقتصاد، مبارزه با مفسدین اقتصادی است، افزود: تا زمانی‌که در جامعه و بدنه اقتصاد کشور افراد ناسالم و مفسد وجود داشته باشد اقتصاد شکوفا نخواهد شد بلکه ویران هم خواهد شد، افراد مفسد و رانت خواران اقتصادی همچون موریانه‌ای هستند که از درون در حال نابود کردن هستند لذا شرط اول برای شکوفا کردن اقتصاد خالی کردن این چرخه از وجود مفسدان است.

طزری بیان داشت: قوه قضائیه نشان داده و الحمدالله با تغییر ریاست آن باز هم در برنامه مبارزه با مفسدان و دانه درشت‌ها مصمم است و اقدام اخیر قوه قضائیه در برخورد با رئیس کل سابق بانک مرکزی و معاون او نشان دهنده عزم این دستگاه در برخورد با مفسدان اقتصادی است و مردم هم همین رویه را انتظار دارند.

وی افزود: یکی از اقدامات دشمن علیه کشور ما و دنیای اسلام ایجاد تفرقه است، امروز دشمن سعی دارد تا با اختلاف افکندن بین اقوام مختلف در کشور ایجاد تنش و گسستگی کند، گاهی بحث زبان را مطرح می‌کند و گاهی قوم‌ها را به جان هم انداختن، از طرفی در دنیای اسلام هم سعی دارند با ایجاد تنش بین شیعه و سنی اختلاف بیندازد و سپس با وارد کردن عناصر آشوبگر آن کشور را به آشوب و ناامنی سوق دهد.

خطیب جمعه خیرآباد با بیان اینکه وقایعی که در این دو هفته در افغانستان و اتفاقی که در لبنان صورت گرفت نمونه بارزی از این توطئه است، تصریح کرد: راه حل این توطئه وحدت دنیای اسلام است، وحدت به این معنا که وقتی دشمن مشترک داریم اختلافات را کنار بگذاریم و بر روی مشترکات اتفاق نظر کنیم، همه باید بدانیم در صورت اختلاف هر دو گروه متضرر خواهند شد، اگر اختلافات مذهبی در افغانستان شکل بگیرد آن کس که متضرر می‌شود یک گروه خاص نیست بلکه تمام مردم افغانستان دچار ناامنی می‌شوند.

طزری گفت: امروز اگر در لبنان هرج و مرج و آشوب شود فقط یک گروه آسیب نمی‌بیند بلکه امنیت همه از بین می‌رود، دشمن به ظاهر طرفدار یک گروه و یک مذهب است اما در واقع با اسلام مخالف است.