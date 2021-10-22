طرح زنجیره تامین شیر و گوشت در مازندران اجرا می شود

محمد امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قرارگاه پیشرفت و آبادانی در سه دهستان محروم استان که از بالاترین ضریب محرومیت در استان برخوردار است، در حوزه‌های مختلف زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و دام مشغول به فعالیت است، افزود: به دلیل ضعف در دانش فنی بهره برداران و ضریب مکانیزاسیون بسیار پایین در کنار عدم تأمین به موقع نهاده‌ها، ضریب بهره وری محصولات کشاورزی منطقه از حد میانگین بسیار پایین‌تر است.

وی افزود: لذا قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا برای ارتقای وضعیت معیشتی بهره برداران و بالا بردن سطح دانش فنی و در نهایت افزایش سطح تولید محصولات مختلف زراعی و دامی طرح‌های مختلف از جمله طرح افزایش تولید گندم، طرح ۵۰۰ هکتاری کشت گیاهان دارویی و طرح زنجیره تأمین شیر و گوشت را برنامه ریزی و در حال اجرا دارد.

وی ادامه داد: برای پیاده سازی طرح‌های مذکور ستاد پشتیبانی با حضور دستگاه‌های متولی در سطح استان و شهرستان مربوطه برگزار و تعامل سازنده‌ای بین دستگاه‌های مرتبط برقرار می‌گشود.

امامی یادآور شد: یکی از طرح‌های الویت دار قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا در سال ۱۴۰۰ طرح زنجیره تأمین شیر و گوشت است که در فاز اول برای دام سنگین منطقه هزار جریب بهشهر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر اشتغال قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا افزود: در این حوزه هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی به عمل آمده تا مشکل تأمین خوراک دام در دو بخش زراعت علوفه در منطقه و تأمین خوراک یارانه‌ای برطرف شود.