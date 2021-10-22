استاندار تحت تاثیر فشارها در انتخاب همکارانش قرار نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان در خطبه‌های امروز نماز جمعه زاهدان، بعد از تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت و توصیه مردم به تقوا، یکی از راه‌های تحصیل تقوای الهی را عمل به دستورات قرآن کریم و گفتار و رفتار پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) عنوان کرد و اظهار داشت: علم و اخلاق دو کمال مهم از میان فضائل و کمالات گسترده و متعدد پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) هستند که در خطبه اول مورد اشاره قرار می‌گیرند.

امام جمعه زاهدان افزود: خداوند متعال، آموزش پیامبر اکرم (ص) را خود بر عهده گرفت و علم ویژه‌ای به ایشان آموخت ولی با این وجود همان گونه که در قرآن کریم آمده است خداوند به حضرت محمد (ص) دستور می‌دهد که برای افزایش علمت دعا کن.

وی ضمن اشاره به ابعاد مختلف تلاش‌های پیامبر برای برای بالا بردن سطح علم و سواد مردم از جمله اعزام اساتید و مبلغان به نقاط مختلف یا استفاده از کافران اسیر برای آموزش سواد به مسلمانان، بیان داشت: پیامبر، جامعه اسلامی را به افزایش علم تشویق کرد و برای این امر مهم هیچ محدودیت زمانی و مکانی نیز قائل نشد و عباراتی که به کسب علم تا زمان مرگ و حتی به دنبال علم رفتن تا مناطق دوردست است، بر این موضوع دلالت دارد.

ادب و انصاف علمی امام صادق (ع) محور وحدت بود

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ادامه داد: امام صادق (ع) نیز در ابعاد مختلف برای بالا بردن سطح علمی مردم تلاش نمود و برپایی کرسی‌های درس و تربیت هزاران شاگرد؛ اعزام شاگردان به شهرهای مختلف؛ ایجاد پایگاه‌های گفتگو و مناظرات علمی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

آیت‌الله محامی ادامه داد: جناب ابوحنیفه که به عنوان امام اعظم مذاهب چهارگانه اهل سنت شناخته می‌شود یکی از کسانی است که شاگرد امام صادق (ع) بوده و همواره از آن دو سال به نیکی یاد می‌کرد تا جایی که عنوان نمود «لولا السنتان لهلک النعمان» یعنی اگر آن دو سال (شاگردی) نبود نعمان (ابوحنیفه) هلاک می‌شد.

وی مناظره با غیرمسلمان‌ها را یکی دیگر از روش‌های امام صادق (ع) برای تشویق مسلمانان به کسب علم عنوان نموده و افزود: امام صادق (ع) برای جوانی که صاحب دانش ویژه‌ای بود و در سنگر دفاع از دین و مکتب تلاش می‌کرد، احترام ویژه‌ای قائل می‌شد و در مجالس، وی را در کنار خود می‌نشاند.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان‌وبلوچستان، یکی دیگر از کمالات پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) را اخلاق عنوان نموده و بیان داشت: هدف بعثت پیامبر اکرم (ص) رشد و به کمال رسانیدن مکارم اخلاق بود.

وجود پیامبر اکرم (ص) اوج اخلاق بود

امام جمعه زاهدان ادامه داد: وجود پیامبر، اوج اخلاق بود در حدی که خداوند هم در قرآن کریم از واژه «عظیم» برای توصیف این فضیلت پیامبر استفاده می‌نماید.

وی با اشاره به مفاسد متعدد دوران جاهلیت، گفت: پیامبر اکرم (ص)، افرادی را که در آن شرایط قرار داشتند، دست شأن را گرفته و قدم به قدم به سمت اخلاق و تربیت اسلامی هدایت نمود تا با همین افراد سنگ‌بنای تمدن اسلامی را بنا کند و نهایتاً از همین افراد، الگوهایی را برای تمام جامعه بشریت ساخت.

آیت‌الله محامی با بیان اینکه امام صادق (ع) همواره یاران خود را به رعایت اخلاق توصیه می‌کرد، ادامه داد: اخلاق و ادب ایشان در کنار علم و رعایت انصاف علمی، باعث جلب نظر افراد از مذاهب، طیف‌ها و سلیقه‌های مختلف می‌شد و آنها را پای درس خود می‌نشاند که همین امر محور و الگوی وحدت شد.

وی رشد علمی و اخلاقی را نیاز جدی جامعه اسلامی دانست و افزود: در ایران و برخی جوامع اسلامی شاهد رشد علمی هستیم بالاخص بعد از دوران انقلاب اسلامی به برکت هدایت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تا حدی به این رشد علمی رسیده‌ایم ولی راه طولانی در پیش داریم و می‌بایست با توجه به تأکیدات رهبری که علم، را لازمه قدرت می‌دانند در مسیر اقتدار پیش برویم.

امام جمعه زاهدان با ابراز تأسف از مواردی که در جوامع اسلامی بر خلاف مسیر این رشد رخ می‌دهد، بیان داشت: البته توطئه دشمنان هم مؤثر است و آنها برای عقب ماندگی اخلاقی و علمی و انحطاط اخلاقی جوامع مسلمان تلاش می‌کنند.

وی ضمن ابراز همدردی و تأسف نسبت به کشتار مسلمانان در افغانستان و به شهادت رسیدن جمعی از نمازگزاران مظلوم در مسجد قندهار، بیان داشت: این واقعه را باید به شهیدان افغانستانی تبریک و به جامعه اسلامی تسلیت گفت و در این ایام که جوامع مسلمان باید سراسر جشن و سرور باشند، به خاطر جهالت و نادانی عده‌ای که مسلمانان را به نام اسلام به شهادت رساندند، امت اسلام اندوهگین است.

امام جمعه زاهدان در ادامه و در خطبه دوم یکی از راه‌های تحصیل تقوا را هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن و حفظ و تقویت اتحاد و برادری و انسجام و الفت جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: به مناسبت هفته وحدت در استان بالاخص در زاهدان، برنامه‌های متعدد و خوبی برپا شد.

وی با اشاره به حضور هیئت بزرگی از علمای مسلمان هندوستان در استان، بیان داشت: این گروه ضمن بازدید از حوزه‌ها و مجامع علمی اهل سنت در استان، سخنان وحدت آفرین و ارزشمندی را ایراد نمودند و از وحدت و برادری در استان شادمان بودند و عنوان می‌کردند که این ندای اخوت که در استان و کشور ایران وجود دارد در کشورهای دیگر شنیده نمی‌شود.

برگزاری برنامه‌های متعدد به مناسبت هفته وحدت نشانگر عمق و گستره وحدت در استان است

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان‌وبلوچستان، برنامه‌های هفته وحدت را در سیستان‌وبلوچستان از جمله همایش محوری وحدت؛ مراسم تجلیل از شهدای عرصه وحدت؛ همایش منادیان وحدت با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با شکوه و نمایشگر عمق و گستره وحدت در استان دانست و بیان داشت: از عوامل برگزاری این مراسم تشکر و تقدیر می‌نمایم و تلاش شود این برنامه‌ها در طول سال استمرار داشته باشد.

وی یکی از دیگر برنامه‌های ارزشمند در هفته وحدت را محافل انس با قرآن در مساجد و مجامع شیعه و اهل سنت با حضور قاریان ممتاز بین‌المللی استان عنوان کرد و با اشاره به استقبال مردم از این برنامه‌ها اظهار داشت: وجود چنین قاریان توانمند در استان، مایه برکت و افتخار و حسن استقبال مردم مایه امیدواری است و امیدواریم این اقدامات استمرار داشته باشد و مقدمه‌ای برای انس با قرآن و عمل به آموزه‌های آن باشد.

نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان با اشاره به نشست‌های ائمه جمعه اهل سنت و امامان جمعه شیعه در ایام هفته وحدت، خاطرنشان کرد: در نشست ائمه جمعه استان اطلس نیازهای شهرستان‌ها با حضور استاندار مطرح شد که باید مورد توجه قرار بگیرد و به دنبال جذب بودجه و خیر برای رفع آنها باشیم.

وی با اشاره به اینکه عمده نیازهای مطرح شده از سوی ائمه جمعه مرتبط با مسائل اقتصادی و نیازهای معیشتی جامعه بود، خاطرنشان کرد: مقرر شد این مباحث در شوراهای اداری استان و شهرستان‌ها پیگیری شود و به تدریج در صدد رفع مشکلات مردم باشیم.

رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر استان یکی دیگر از خواسته‌های ائمه جمعه را رعایت شایسته‌سالاری و مصلحت استان و کشور برای انتخاب مدیران استان بیان نمود و تاکید کرد: استاندار تحت تأثیر فشارهای افراد، جریانات، احزاب و گروه‌ها در انتخاب همکارانش قرار نگیرد.

آیت‌الله محامی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس که آنها را از دخالت در انتخاب مسئولان بر حذر داشتند، بیان داشت: ائمه جمعه، نمایندگان و علما می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند ولی به دنبال اِعمال فشار و به کرسی نشاندن حرف خود نباشند وگرنه جمع مدیران استان تبدیل به یک شرکت سهامی می‌شود که هر کس به دنبال منافع خودش خود خواهد بود و در نتیجه مردم آسیب می‌بینند.

نماینده ولی فقیه در استان با ابراز امیدورای نسبت به روی کار آمدن مدیران قوی، کارآمد، مؤمن، متعهد و دلسوز برای مردم، از خداوند توفیق خدمت و انجام وظیفه را مسئلت نمود.