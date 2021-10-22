به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مجتبی فاطمی نسب با تبریک ایام و هفته وحدت به همه مسلمانان جهان و مسلمین شهرستان گیلانغرب، اظهار کرد: الگوی مردم و روش زندگی انسان‌ها باید به سمت پیامبر (ص) تمایل پیدا کند.

وی افزود: اگر کسی ویژگی‌های پیامبر (ص) از جمله گذشت کردن، نرم خویی، فداکار، برخورد ملایم با مردم و… را در خود نیافت باید به خود مراجعه کند و مشکل را از خود دور کند.

امام جمعه گیلانغرب تصریح کرد: جامعه‌ای که دارای اتحاد است باید اسباب تفرقه اندازی را شناسایی، کنترل و از بین ببرد؛ دشمن امروز از تمام ظرفیت برای ضربه زدن به ایران و تمامیت استقلال جمهوری اسلامی استفاده می‌کند البته به گفته حضرت امام (ره) دشمن هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

وی با اشاره به تغییر در هر سه قوه کشور، گفت: امروزه شرایط جدیدی در سه قوه به وجود آمده است و باید این دوره از انقلاب شاهد این باشیم که مشکلات مردم روی زمین نماند، متأسفانه دیدیم در دوره‌های قبل این همبستگی وجود نداشت و دشمن از همین همبستگی نداشتن برای ضربه زدن به ایران استفاده کرد.

فاطمی نسب خاطرنشان کرد: روحیه رئیس جمهور را می‌بینیم که با عزم جدی و انقلابی حتی روزهای جمعه را هم به مردم اختصاص داده و از کشور سرکشی می‌کند، باید در این دوره شاهد از بین بردن بستر فساد باشیم و انتظار این است که مردم حمایت کنند و اتحاد داشته باشند تا در بخش‌های مختلف شاهد تحول باشیم.

امام جمعه گیلانغرب با تاکید بر دقت بیشتر رئیس جمهور برای انتخاب استاندار کرمانشاه، گفت: کرمانشاه در این چند سال جز محروم‌ترین استان‌های کشور بوده است؛ امروزه شاهد مشکلات اقتصادی و معیشتی در استان کرمانشاه و دنبال آن در شهرستان گیلانغرب هستیم.

وی با تاکید بر ورود مسئولین برای حل مشکلات مردم، گفت: مسئولین نباید منتظر ناجی باشند، برای مثال در قضیه کنترل بازار باید تیم نظارت بر بازار تشکیل داده و خودشان مشکلات را حل کنند.