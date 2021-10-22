به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، همزمان با عید بزرگ میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع)، سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت‌کننده در سی‌وپنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، صبح روز یکشنبه دوم آبان‌ماه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.



این دیدار طبق ضوابط و آئین‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محل حسینیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.