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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۸:۲۲

در حسینیه‌ امام خمینی(ره)؛

میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

میهمانان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در ۱۷ ربیع الاول با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، همزمان با عید بزرگ میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع)، سران قوا، جمعی از مسئولان نظام و میهمانان شرکت‌کننده در سی‌وپنجمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، صبح روز یکشنبه دوم آبان‌ماه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.

این دیدار طبق ضوابط و آئین‌نامه‌های ستاد مقابله با کرونا و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در محل حسینیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5333787

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