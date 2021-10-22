به گزارش خبرگزاری مهر، شماره‌ی سیصد و یازدهم هفته‌نامه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «امامت امتداد خط نبوت» منتشر شد.

اگر پیامبر اسلام ۲۵۰ سال زندگی می‌کردند در چه جهتی حرکت می‌کردند؟ از منظر رهبر انقلاب، ولایت استمرار نبوت است و هدف و راه ائمه معصومین (علیهم‌السلام) همان هدف و راه پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.

سخن هفته این شماره خط حزب‌الله، با نگاهی به رسالت‌های نبوت به استناد فرازهایی از سیره امام صادق(علیه‌السلام)، استمرار خط رسالت نبوی در زندگی ائمه معصومین (علیهم‌السلام) را بررسی کرده است.

دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول، هفته وحدت نامگذاری شده است، به همین مناسبت یادداشت خط حزب‌الله با عنوان «نسخه شفابخش وحدت» نگاهی به الگوی وحدت از دیدگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی داشته است.

سیصد و یازدهمین شماره‌ی خط حزب‌الله به روح مطهر شهید مدافع حرم، امین کریمی تقدیم می‌شود.