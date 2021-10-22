به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی بعد از ظهر جمعه در دیدار نخبگان استان اردبیل با رئیس جمهور اظهار کرد: امیدواریم دولت سیزدهم انتظارات و خواسته‌های به حق مردم که تاکنون مغفول مانده تحققی عینی بخشیده و به حوزه فرهنگ عنایت خاص داشته باشند.

وی ریشه تمام مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را بی‌توجهی به حوزه فرهنگ توصیف کرد و گفت: کم لطفی به حوزه فرهنگ صدمات غیرقابل جبرانی را به همراه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از فرهنگ به عنوان ریل حرکتی سایر بخش‌ها یاد کرد و افزود: تا زمانی که نتوانیم احساس جمعی را در جامعه تقویت کرده و به نوعی فرهنگ همدلی و هم‌آوایی را نهادینه کنیم، ما با مشکلات متعدد در جامعه روبه‌رو خواهیم شد.

عاملی توجه به ریشه‌های فرهنگی اختلاس، کم کاری، بی‌نظمی، رشوه‌خوری و سایر آسیب‌ها را غفلت از مسائل فرهنگی و بی‌توجهی به احساس جمعی برشمرد و تصریح کرد: باید همه افراد جامعه با روحیه ایثارگری و شجاعت در عین حال ساده‌زیستی، نظم و توجه دادن به زمان به بهبود شرایط جامعه کمک کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما ۵۰۰ سال خوابیدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی الان تاوان ۵۰۰ سال خوابیدن را می‌دهد یعنی نتوانستیم پا به پای تحولات علمی دنیا در تولید دانش جهانی سهیم شویم و تمام مشکلات از همان جا شروع شد.

عاملی به پیامدهای تزریق ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در بخش تجاری و بازرگانی اشاره کرد و ادامه داد: تمام کشورهای پیشرفته در سایه انقلاب فرهنگی توانستند به سرانجام مقصود برسند و ما امروز وظیفه داریم در حساس‌ترین برهه با یک حرکت جهادی در رفع تحریم‌های دشمنان فضای فرهنگی و ارزشی را در جامعه تقویت کنیم.

وی استقلال و حاکمیت ملی ایران را سرآمد و بی‌نظیر در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی توصیف کرد و گفت: روحیه همبستگی نیاز جدی جامعه در مسیر پیشرفت است.

عاملی با بیان اینکه در دولت گذشته از ۳۰ میلیارد تومان اعتبار فرهنگی تنها شش میلیارد تومان تخصیص یافت، اظهار کرد: بنده تاکید کردم که این مبلغ را به حوزه آموزش و پرورش تزریق کنند چرا که معتقدم اگر آموزش و پرورش اصلاح شود همه بخش‌ها اصلاح‌پذیر خواهد بود.

امام جمعه اردبیل نهاد آموزش و پرورش را در تربیت جوانان و نوجوانان آرمانی و شایسته یک جایگاه بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: باید دولت شأن معلم و فرهنگی را حفظ کرده و به نوعی حامی این بخش باشد.

وی به پیامدهای ناگوار سه موضوع نگران‌کننده در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که عنوان مادری را از دختران ما بگیرند و نظام الگوسازی را به هم بریزند و در کنار آن شأن معلم را بشکنند در حقیقت جامعه را به سمت اضمحلال برده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ضرورت اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی معلمان را یادآور شد و خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود دولت سیزدهم در کنار معلمان شاغل، معلمان بازنشسته را نیز از این طرح بهره‌مند کرده و مزایای آن را به این قشر تصری بدهند.