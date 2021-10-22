تشکیل تیم ملی «ب» برای پشتوانه سازی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، شهاب الدین عزیزی خادم در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: در فدراسیون به‌دنبال توسعه همه‌جانبه فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی و فوتبال بانوان هستیم. آنچه مسلم است از تمامی ظرفیت های موجود برای حمایت از تیم ملی فوتبال ساحلی استفاده می کنیم.

وی در ادامه گفت: تیم ملی ساحلی ایران پتانسیل های فراوانی دارد و به همین دلیل قصد داریم مجدد تیم ملی «ب» را جهت پشتوانه سازی تیم ملی راه اندازی کنیم. تا بتوانیم در سالهای آینده یک تیم ملی خوب و قوی داشته باشیم.

رئیس فدراسیون با اشاره به ساخت کمپ تیم ملی فوتبال ساحلی در بوشهر گفت: در حال رایزنی برای ایجاد کمپ تیم های ملی فوتبال ساحلی در بوشهر، جزیره کیش و منطقه آزاد انزلی هستیم. قصد داریم از تمام پتانسیل های کشور استفاده کنیم.

لازم به توضیح است، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان خود را برای مسابقات جام بین قاره ای 2021 – امارات آماده می کند و ساحلی بازان کشورمان در گروه B با تیم های روسیه، ژاپن و پاراگوئه همگروه است. این مسابقات از 11 تا 15 آبان ماه در امارات برگزار می‌شود.