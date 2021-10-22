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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۲۱:۰۷

سید جلال حسینی:

پرسپولیس به لحاظ ذهنی نیاز به ریکاوری دارد

پرسپولیس به لحاظ ذهنی نیاز به ریکاوری دارد

اهواز - کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت: تیم ما شرایط سختی دارد و باید به لحاظ ذهنی ریکاوری شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی شامگاه جمعه پس از پیروزی خارج از خانه تیمش در برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شکر بازی سختی در برابر فولاد خوزستان و در زمین خودش داشتیم ولی موفق به کسب پیروزی در آن شدیم.

حسینی با اشاره به اینکه تیمش شرایط سختی را تجربه می‌کند، بیان کرد: ما باید کمی به لحاظ ذهنی ریکاوری شویم تا شرایط‌مان بهتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ شامگاه امروز جمعه میزبان پرسپولیس در هفته اول رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر بود که این دیدار با برد سه بر یک پرسپولیس همراه بود. رضا اسدی (۶۱)، حامد پاکدل (۷۲) و عیسی آل کثیر (۸۴) برای پرسپولیس و پری را (۷۷ - پنالتی) برای فولاد گلزنی کردند.

کد مطلب 5333838

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    نظرات

    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
      1 0
      پاسخ
      دقیقا درست میگه آقاسید چون درسته که بازی رو حتی پرگل بردیم اما این پرسپولیس متاسفانه اون پرسپولیس همیشگی نبود و اون روحیه جنگندگی و شادابی رو من حس نکردم

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