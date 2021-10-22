پرسپولیس به لحاظ ذهنی نیاز به ریکاوری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی شامگاه جمعه پس از پیروزی خارج از خانه تیمش در برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شکر بازی سختی در برابر فولاد خوزستان و در زمین خودش داشتیم ولی موفق به کسب پیروزی در آن شدیم.

حسینی با اشاره به اینکه تیمش شرایط سختی را تجربه می‌کند، بیان کرد: ما باید کمی به لحاظ ذهنی ریکاوری شویم تا شرایط‌مان بهتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان از ساعت ۱۸ شامگاه امروز جمعه میزبان پرسپولیس در هفته اول رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر بود که این دیدار با برد سه بر یک پرسپولیس همراه بود. رضا اسدی (۶۱)، حامد پاکدل (۷۲) و عیسی آل کثیر (۸۴) برای پرسپولیس و پری را (۷۷ - پنالتی) برای فولاد گلزنی کردند.

