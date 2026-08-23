به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «کوچ اجباری» ساخته بیژن زمان پیرا تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند دو پائو اولد آلبرگاریا نمایش داده میشود.
این مستند درباره مردم چادرنشینی است که با وجود وضعیت بد اقتصادی کردستان باز هم از ۲ استان دیگر به این منطقه میآیند تا به صورت روز مزد تامین معاش کنند و در این مسیر مشکلات زیادی برای آنها به وجود میآید؛ بچههای آنها از مدرسه رفتن باز میمانند و مشکلاتی را که ممکن است در جادهها برایشان پیش بیاید، به جان میخرند.
جشنواره بینالمللی فیلم مستند دو پائو اولد آلبرگاریا، از ۲۷ شهریور تا یک مهر در سینما تئاتر آلبا در آلبرگاریا آ ولهیای پرتغال برگزار میشود.
این جشنواره در طول شش روز، مستندهایی از نقاط مختلف جهان و با دیدگاههای متنوع را نمایش میدهد و مخاطبان را به سفری برای کشف، تأمل و تجربهای مشترک از دریچه سینما دعوت میکند. این فیلم توسط واحد بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به جشنواره ارسال شده است.
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