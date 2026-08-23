ناترازی بانک مسکن به ۴۰ همت رسید/ جذب ۲۶۹ همت منابع در دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، صابر عسکرپور با اشاره به وضعیت بانک مسکن در ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ اظهار کرد: بانک مسکن سال ۱۴۰۴ را در شرایطی آغاز کرد که با ناترازی قابل توجهی مواجه بود. در پایان سال ۱۴۰۳، میزان ناترازی بانک حدود ۱۰۹ همت بود که به دلیل تعهدات ناشی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن در ماه‌های بعد افزایش یافت و در پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۱۳۶ همت رسید.

وی افزود: با تلاش جمعی همکاران و اجرای برنامه‌های اصلاحی، این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۱ همت و در پایان تیرماه ۱۴۰۵ به ۴۰ همت کاهش یافت. انتظار داریم با ادامه این روند و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ناترازی بانک مسکن تا پایان سال جاری به صفر برسد.

جذب ۱۶۹ همت منابع جدید در سال ۱۴۰۴

عسکرپور، جذب منابع را یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مسکن برای کاهش ناترازی دانست و گفت: برنامه‌ریزی و تلاش همکاران در صف و ستاد موجب شد منابع بانک در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۷ درصد رشد کند و ۱۶۹ همت منابع جدید جذب شود. همچنین از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۲۶۹ همت منابع جذب شد و مانده منابع بانک از حدود ۴۷۰ همت در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳۷ همت در پایان تیرماه ۱۴۰۵ رسید.

وصول ۱۳۰ همت مطالبات ریالی در سال ۱۴۰۴

رئیس هیئت‌ مدیره بانک مسکن ادامه داد: اقدام مهم دیگر، مدیریت بهینه مصارف بود. تلاش کردیم ضمن ایفای تعهدات بانک در حوزه انتشار اوراق تسه، تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و حوادث غیرمترقبه، مصارف بانک را به شکل هدفمند مدیریت کنیم.

وی با اشاره به عملکرد بانک در حوزه وصول مطالبات نیز اظهار کرد: وصول مطالبات از مشتریان حقیقی، مشتریان کلان و همچنین ارکان بالادستی از جمله دولت و بانک مرکزی، با جدیت دنبال شد. در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۳۰ همت وصول مطالبات ریالی اغلب از مشتریان حقیقی بانک محقق شد و ۸۴ درصد مطالبات ارزی بانک از بانک مرکزی نیز تعیین تکلیف شد که این موضوع نقش مهمی در بهبود وضعیت نقدینگی داشت.

افزایش سرمایه ۱۲.۵ همتی؛ تقویت ساختار مالی بانک مسکن

عسکرپور همچنین تقویت ساختار مالی بانک را از دیگر اقدامات اساسی عنوان کرد و گفت: در سال مالی ۱۴۰۴، ۱۲.۵ همت افزایش سرمایه از محل بند «ض» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ محقق شد که در تقویت ساختار مالی بانک و کاهش ناترازی نقش موثری داشت.

فروش ۳۴ ملک غیرضرور با ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال

وی فروش املاک غیرضرور را یکی دیگر از محورهای برنامه اصلاحی بانک دانست و افزود: بانک مسکن در سال مالی ۱۴۰۴ با برگزاری ۱۵ مورد مزایده املاک غیرضرور، ۳۴ ملک را به ارزش ۴۰ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال به فروش رساند. تعیین تکلیف و مولدسازی دارایی‌های غیرضرور همچنان در دستور کار بانک قرار دارد.

۲۷۸ هزار واحد مسکن فروش اقساطی شد

رئیس هیئت‌ مدیره بانک مسکن به عملکرد بانک در تعیین تکلیف و فروش اقساطی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر اشاره کرد و گفت: با تلاش و پیگیری همکاران، تا پایان سال مالی گذشته در مجموع ۲۷۸ هزار و ۲۷۲ واحد در بانک مسکن فروش اقساطی شده است که شامل ۱۴۹ هزار و ۶۱۰ واحد نهضت ملی مسکن، ۶۸ هزار و ۸۲۵ واحد مشارکت عادی و ۵۹ هزار و ۸۳۷ واحد مسکن مهر است.

ادغام ۲۰ شعبه در سال گذشته و اصلاح ساختار ۶۰ شعبه در سال جاری

عسکرپور با اشاره به اقدامات بانک در حوزه بهینه‌سازی شعب و اصلاح ساختار اظهار کرد: در سال مالی گذشته ۲۰ شعبه بانک مسکن ادغام یا منحل شد و در سال جاری نیز برنامه بهینه‌سازی شعب و اصلاح ساختار برای ۶۰ شعبه دیگر در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات با هدف افزایش بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع بانک انجام می‌شود.

بازار سرمایه؛ مسیر جدید بانک مسکن برای تامین مالی

وی، استفاده موثر از ابزارهای بازار سرمایه را از دیگر اقدامات نوآورانه بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: رویکرد جدید بانک در تامین مالی، استفاده بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه بوده است. در این چارچوب، ضمن حفظ و تقویت فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت «ره آورد آباد مسکن» و «ماوا» از ظرفیت صندوق‌های زمین و ساختمان، املاک و مستغلات و صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی نیز بهره‌برداری شده و پیگیری برای اخذ مجوز و ایجاد صندوق بازارگردانی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(تسه)، صندوق با درآمد ثابت ارزی و صندوق چند کالایی در دستور کار قرار دارد.

هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان ۱۴۰۵

رئیس هیئت‌ مدیره بانک مسکن تاکید کرد: کاهش ناترازی بانک مسکن حاصل یک اقدام منفرد نیست، بلکه نتیجه اجرای یک برنامه جامع شامل جذب منابع، وصول و تعیین تکلیف مطالبات، افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد، فروش اقساطی تسهیلات مشارکت مدنی، مدیریت مصارف و هزینه‌ها، بهینه سازی شعب و اصلاح ساختار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این اقدامات، افزایش منابع، کنترل مصارف و تعیین تکلیف مطالبات و دارایی‌ها، روند بهبود تراز نقدینگی بانک مسکن ادامه یابد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ناترازی بانک مسکن تا پایان سال جاری به صفر برسد.