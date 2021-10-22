شورای امنیت درباره انتخابات، پیامی به مردم و دولت عراق صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برگزاری انتخابات پارلمانی عراق با استقبال سازمان ملل متحد روبرو شده و در این ارتباط شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از روند برگزاری انتخابات عراق استقبال و به مردم و دولت این کشور تبریک گفت.

شورای امنیت سازمان ملل در این بیانیه از انتشار خبرهای اولیه مبنی بر برگزاری مسالمت آمیز انتخابات عراق و ارتقای قابل توجه تکنیکی و فرایندی نسبت به انتخابات گذشته استقبال کرده است.

در این بیانیه آمده است که شورای امنیت سازمان ملل به شورای عالی و مستقل انتخابات عراق در برگزاری یک انتخابات بدون مشکل از نظر تکنیکی و دولت عراق برای آمادگی و جلوگیری از وقوع خشونت در طول انتخابات تبریک می‌گوید و نقش سازمان‌های بین المللی و سازمان ملل در برگزاری انتخابات عراق را قابل توجه و مهم می‌داند.

شورای امنیت در پایان بیانیه خود تاکید کرده است: ما از همه مردم عراق می‌خواهیم تا اعلام نتایج پایانی و نهایی صبور باشند. هرگونه اختلاف انتخاباتی باید به صورت مسالمت آمیز و از طریق کانال‌های قانونی حل شود. پس از اعلام نتایج، شورای امنیت انتظار دارد دولتی فراگیر که نماینده مردم عراق و خواسته آنها برای تشکیل یک دموکراسی قوی‌تر باشد، به صورت مسالمت آمیز تشکیل شود.

در پایان این بیانیه، شورای امنیت ضمن تاکید بر تعهد خود در حمایت از استقلال، حاکمیت، اتحاد و حاکمیت ارضی عراق همچنین افزود: شورای امنیت از تحقق خواسته‌های مشروع مردم در مقابله با فساد، تأمین خدمات اساسی و ضروری، تنوع بخشیدن به اقتصاد، ایجاد فرصت‌های شغلی، بهبود حکمرانی و تقویت نهادهای دولتی برای برخورداری از نشاط و پاسخگویی حمایت می‌کند.

پیش از این نیز، «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح عراق با صدور بیانیه‌ای از معترضان به انتخابات عراق بابت تظاهرات مسالمت آمیز خود و نیز تعامل مناسبی که با نیروهای امنیتی داشته اند قدردانی کرده بود. وی در این بیانیه از کمیساریای انتخابات عراق درخواست کرده است که به صورت جدی به اعتراضاتی که به انتخابات شده رسیدگی کند تا اینکه همگان نسبت به بی طرفی این کمیساریا اطمینان حاصل کنند.

العامری گفت: مطالبه حقوق از طریق مسالمت آمیز و مطابق با اصول، حقی است که قانون اساسی مشخص کرده است. از همه تظاهرات کنندگان بابت برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز و تعامل آنها با نیروهای امنیتی حامی کشور، قدردانی و تشکر می‌کنم. وی افزود: من امیدوار به ادامه این روند مسالمت آمیز و پایان دادن به آتش زدن لاستیک و بستن راه‌ها هستم. این امور باید به دقت رعایت شود.