برترین های آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های کتبی و شفاهی سی و پنجمین دوره گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی و شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی در در روزهای ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار شدند.

نتایج نهایی شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و پنجمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی روز یکشنبه ۴ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

در سی و پنجمین دوره گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی ۴۰۹ داوطلب و در شصت و هشتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی ۴ هزار و ۵۵۷ نفر شرکت کردند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی حائزین رتبه ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر جهت دریافت گواهی رتبه خود می توانند درخواست خود را با مشخصات کامل به پست الکترونیک مرکز سنجش به نشانی info@sanjeshp.ir ارسال کنند.

فهرست رتبه های ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر در فهرست الفبایی ۱۰ درصد اول دانشنامه تخصصی دوره شصت و هشتم و فهرست الفبایی ۵ درصد اول دانشنامه تخصصی دوره شصت و هشتم و فهرست الفبایی ۱۰ درصد اول دانشنامه فوق تخصصی دوره سی و پنجم قابل مشاهده است.