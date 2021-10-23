تغییرات اقلیمی موازنه قوا در جهان را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، همه ۱۸ سازمان اطلاعاتی آمریکا در گزارشی ۲۷ صفحه ای، اولین هشدار مشترک خود را در مورد تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی برای ایالات متحده و امنیت جهانی صادر کردند.

آنچه به عنوان نکات کلیدی این گزارش ذکر شده این است که تغییرات اقلیمی با افزایش آثار فیزیکی مرتبط با آن و تنش‌های ژئوپلیتیکی در مورد چگونگی پاسخ به این چالش، خطرات را برای منافع امنیت ملی آمریکا تشدید خواهد کرد.

سرویس های اطلاعاتی آمریکا همچنین بر این باورند که کشورهای در حال توسعه به دلیل ناتوانی در تامین مالی پادمان‌های ضروری در این زمینه، با شدیدترین پیامدهای تغییرات آب ‌و هوایی مواجه خواهند شد که می‌تواند «تقاضای اضافی برای منابع دیپلماتیک، اقتصادی، بشردوستانه و نظامی ایالات متحده» ایجاد کند.

کشورهایی در خاورمیانه، جنوب آسیا، آفریقای مرکزی، آمریکای مرکزی و همچنین کشورهای جزیره ای (محصور در آب) در اقیانوس آرام به عنوان مناطقی در نظر گرفته می شوند که در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر هستند. به عنوان مثال، این گزارش به این موضوع اشاره می کند که چگونه تامین آب پاکستان به شدت به ذوب یخ در مناطق داخل هند وابسته است که می تواند تنش ها را بین دو کشور افزایش دهد.

همچنین مهاجرت گسترده از دیگر نگرانی های اصلی مطرح شده در این گزارش است. بخش‌های بزرگی از مناطق پر جمعیت در سراسر جهان ممکن است غیر قابل سکونت شوند و همین امر موجب مهاجرت مردمان آن مناطق شود. اثرات تغییرات آب و هوایی از قبل بر میزان بازدهی محصولات کشاورزی در آمریکای مرکزی تاثیر گذاشته است و تصور می‌شود که اکنون نقش مهمی در مهاجرت گسترده جمعیت‌ به مرزهای جنوبی آمریکا دارد.

گزارش مذکور نه تنها به تغییرات اقلیمی به عنوان عامل بی ثباتی در جهان اشاره می کند بلکه همچنین در ادامه یادآور شده است که این مسئله منجر به تغییراتی در توازن قوا در جهان نیز می شود. آمریکا و اتحادیه اروپا از نظر جغرافیایی و مالی قادر به کاهش تاثیرات این مسئله هستند اما چین و روسیه در موقعیت بهتری برای بهره مندی از مزایای خاص از تغییرات آب و هوایی قرار دارند.

گزارش یاد شده در پایان تاکید می کند که تغییرات آب و هوایی بزرگترین خطر امنیتی برای بشریت است و چنانچه کنترل نشود، مردم آواره یا نابود خواهند شد، اقتصادها ویران و تنش ها تشدید خواهد شد. برخی از کشورهای توسعه یافته با منابع عظیمی که در اختیار دارند در موقعیت بهتری برای مقابله با بلایای پیش رو هستند اما همه به نحوی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.