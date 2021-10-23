افزایش گونه ای از سویه دلتا در بخش هایی از اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق گزارش محققان، در طول هفته ۲۷ سپتامبر، نوع AY.۴.۲ حدود ۶ درصد موارد ابتلاء به کووید ۱۹ را در بریتانیا تشکیل داده و در مسیر رو به رشدی قرار دارد.
علیرغم گسترش در انگلستان، مقامات این کشور هنوز آن را به عنوان یک مسئله نگران کننده طبقه بندی نکردهاند.
در حالی که برخی از کارشناسان عنوان کردهاند که AY.۴.۲ نسبت به نسخه اصلی دلتا، انتقال پذیری بیشتری دارد، اما هنوز تأیید نشده است.
«فرانسوا بالوکس»، کارشناس مؤسسه ژنتیک UCL در انگلستان، میگوید: «AY.۴.۲ هنوز در موارد فراوانی نسبتاً پایینی قرار دارد، اما افزایش ۱۰ درصدی قابلیت انتقال آن میتواند افراد بیشتری را مبتلا کند.»
تعداد کمی از موارد ابتلاء به AY.۴.۲ نیز در دانمارک و ایالات متحده گزارش شده است.
«دیپتی گورداسانی»، مدرس ارشد اپیدمیولوژی در دانشگاه کووین مری لندن، میگوید: «در بریتانیا، سویه دلتا خیلی سریع در عرض چند هفته گسترش یافت و از نوع آلفا تا تابستان پیشی گرفت.»
وی در ادامه افزود: «این روند سریع را ما در اینجا نمیبینیم، و به نوعی نسبت کُندی را مشاهده میکنیم که نشان میدهد این قدرت انتقال خیلی زیاد نیست و فقط تا حدودی زیاد است.»
با این حال محققان تاکید میکنند زیرگونه جدید دلتا نیاز به تحقیقات فوری دارد و برای شناسایی و مشخص کردن انواع جدید به سیستمهای قوی نیاز است.
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