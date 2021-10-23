مبلمان شهری دزفول بر گرفته از پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی پیش از ظهر امروز شنبه در آئین تکریم و معارفه شهرداران پیشین و جدید دزفول که در سالن شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شهرداری علاوه بر خدمات شهری در عرصه‌های فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و اجتماعی نیز نقش کلیدی دارد.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری طرح‌های جامع شهری، فاضلاب و حمل‌ونقل افزود: لازم است که همه طرح‌ها و پروژه‌های مهم شهر در چارچوب مقررات و مصوبات پیگیری شوند و از سویی اجازه ندهیم سرعت و عجله موجب به حاشیه رفتن اصل و برنامه‌ریزی‌های دقیق باشد.

امام جمعه دزفول با بیان اینکه دزفول در همه حوزه‌ها دارای ظرفیت‌های زائدالوصفی است، تأکید کرد: همه پروژه‌ها و طرح‌های شهرستان باید دارای پیوست فرهنگی باشند به این معنا که هدف از اجرای هر پروژه به‌صورت دقیق مشخص شود؛ بنابراین شهردار و اعضای شورای شهر باید به این امر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حجت الاسلام قاضی دزفولی تصریح کرد: تاکنون اقدامات زیادی در دزفول صورت گرفته اما عمدتاً جزیره‌ای و پراکنده بوده‌اند و ضمن اینکه در دزفول زمینه ارتقا و رشد زیادی وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری و شهر دزفول نیازمند تحول است، گفت: شهردار، شورای شهر، فرماندار و سایر مسئولان باید با شهامت به دنبال این تحول باشند چرا که زمان کم است و فرصت آزمون و خطا وجود ندارد که در این راستا باید برنامه‌ریزی دقیق و اصولی در چارچوب قانون صورت بگیرد و با تدبیر جلو رفت چرا که با شعار و گفتاردرمانی نمی‌توان شهر را اداره کرد.

امام جمعه دزفول با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در معماری شهری افزود: دزفول به شهر آجری معروف است اما این امر مهم در صدور پروانه‌های ساختمانی و معماری شهری رعایت و لحاظ نشده است؛ بنابراین ضرورت دارد که به این امر رسیدگی شود.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه مبلمان شهری دزفول باید برگرفته از ارزش‌ها و پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر باشد، گفت: دفاع مقدس یک نقطه عطف در تاریخ دزفول است و این شهرستان به‌عنوان شهر نمونه مقاومت شناخته شده است؛ بنابراین این سرمایه بزرگ فرهنگی باید در جای‌جای شهر نمایان باشد اما شرایط معماری شهر به‌گونه‌ای شده که دیگر آثاری از نقاط مورد اصابت موشک باقی نمانده که نشان‌دهنده نبود حساسیت و توجه به این امر مهم بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان دزفول در حوزه گردشگری مقاومت افزود: برخی جاذبه‌های گردشگری شهرستان به تهدید تبدیل شده‌اند و تبدیل آنها به فرصت مستلزم کار و تلاش بی‌وقفه و برنامه‌ریزی‌های دقیق است.

حجت الاسلام قاضی دزفولی با بیان اینکه افتخارات دزفول در عرصه دفاع مقدس باید در معماری و مبلمان شهری نمایان باشد و این افتخارات برای نسل‌های آینده به یادگار بماند، اضافه کرد: در این راستا باید اتاق فکر و کارگروه‌های متشکل از مسئولان، کارشناسان و نخبگان تشکیل تا مبادا پیشینه ارزشمند دزفول با بی‌توجهی و کم‌کاری به فراموشی سپرده شود.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های محمدعلی دوایی فر شهردار پیشین و علی انصاری و محمد مهرآفرین سرپرستان شهرداری در مدت اخیر، شهردار جدید دزفول را فردی توانمند، انقلابی و دارای شاکله اندیشه فرهنگی برشمرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

امام جمعه دزفول گفت: فرصت و زمان خدمتگزاری همه ما به‌عنوان خادمان نظام و مردم کوتاه است؛ پس باید بتوانیم با تلاش جهادی و شبانه‌روزی خدمت‌گزار صدیقی برای مردم بوده و قدرشناس عزت و سربلندی که شهدا برایمان به ارمغان آورده‌اند، باشیم.